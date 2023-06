Sasha Calle, la SuperGirl colombiana de DC, es amante del pan de queso

Sasha Calle es más paisa que la arepa y a pesar de que su acento no sea notorio en la película, porque evidentemente es en inglés, aprovecha cada momento para mostrar el orgullo que siente al ser colombiana.

‘The Flash’ es uno de los filmes más esperados del mundo DC este 2023. Ya había saludo en pantalla Ezra Miller, protagonista de la película, actuando al lado de Ben Affleck y muchos actores de ‘peso pesado’ en el mundo de Hollywood, y sin duda, el trailler de la película dejó mucha expectativa.

(Sin spoilers) Esta nueva entrega revela la trágica historia que tuvo Flash cuando era pequeño y el caos que generó al tratar de repararlo o cambiar un solo detalle de su historia. Barry, nombre real de Flash, se da cuenta de que tiene la oportunidad de devolver el tiempo, así que aprovecha para cambiar un solo detalle que ha marcado su vida durante mucho tiempo y lo han hecho sentir culpable de todo lo sucedido en su vida.

En este viaje se encuentra que Batman no es el mismo que conoce en su dimensión, por lo tanto, su misión en el tiempo se ve muy comprometida. Es finalmente donde se encuentra con SuperGirl, la primera de SuperMan, quien se vuelve indispensable para que Barry entienda cuál es su destino.

a SuperGirl, interpretada por Sasha Calle, reveló cómo fue su experiencia interpretando un papel tan grande como este, desde principio a fin:

“A mí me entro una edición de película sin nombre que solo decía Warner Brothers, no sabí ni la película ni la descripción del personaje, solo decía que era rudo y con esperanza, no había mucho, en realidad era un secreto, no sabía nada, tuve que firmar papeles para no decir nada, solo hice una audición por medio de una grabación de video, desde mi celular, un amigo me ayudo, lo mandé y dos semanas después me llamaron porque Andy, el director, quería hablar conmigo. Después me dijeron que era la película de The Flash, pero no me podían decir el personaje. Me tocó firmar contrato, hice de todo, firmé papeles, y ahí audicioné para el último filtro y ya luego compartí el video en donde Andy me dice que quedé. Ahí fue donde me enteré de que iba a ser Supergirl. Fue un momento muy emocionante, fue un momento muy honesto y muy lindo”

Enterarse de la participación de personajes como estos deben tomarse como una bendición, pues muchos actores y actrices al rededor del mundo sueñan siquiera pertenecer a este universo, así sean con personajes pequeños, pero poco se ve que además se trate de una mujer latina. Según lo reveló Sasha, sin duda ha sido la mejor experiencia de su vida hasta este momento:

“Es súper bacano estar en una película con tantos superhéroes y villanos, es una experiencia que lo emociona a uno, caminando en set todos los días. Por ejemplo, la baticueva era inmensa, ese set fue construido de verdad, todo eso lo armaron y era gigante, uno entraba y era como ‘wow’. Fue una experiencia muy linda y me siento honrada de estar acá y trabajar con esos personajes. Uno entra y se queda con la boca abierta”

Además de contar una historia llena de acción, también hubo escenas que pusieron a llorar a más de uno, pues supieron tocar las fibras de la emocionalidad de una manera muy directa, precisamente con el personaje fallecido de la mamá de Barry.

Sin embargo, por lo que se ha podido ver, Sasha Calle es más de acción, es una mujer que por la misma energía con la que habla, es fácil suponer que disfrutó demasiado las escenas en donde se le veía con mucha fuerza física:

“A mí me encantan las escenas de acción, a mí me entrenaron para hacer todas las peleas, siempre quise hacer mis escenas de acción y fui muy afortunada que la jefa de acción me dejara. Para mí fueron muy difíciles, pero a mí me encanta pelear en pantalla, la adrenalina que me entra en el cuerpo es algo indescriptible, la recuperación es difícil porque uno se levanta y le duele todo, yo estaba super molida, pero todas las escenas de pelea, para mí, fueron experiencias muy difíciles pero muy bonitas. Trabajar con Michael Shannon también fue un honor para mí, él es un actor fenomenal que estuvo todo el tiempo conmigo, acompañándome y guiándome”

Pulimetor no se podía despedir de Sasha Calle sin preguntarle por sus raíces colombianas. Tiene descendencia antioqueña por parte de su mamá, que se fue para Estados Unidos cuando tenía apenas 17 años. Sasha logró vivir dos años en Colombia cuando tenía 10 y fue suficiente para conectarse con su país y quedar completamente enamorada no solo de la gente, la cultura, sino de la comida:

“A mí me encanta el pan de queso con el cafecito. Pero tengo un problema es que yo no puedo comer ni gluten ni queso, así que paila, que me llamen cuando saquen un pan de queso sin gluten, pero no, toda la comida es deliciosa, yo quiero mucho a mi Colombia y no veo la hora de volver”, terminó por decir Sasha Calle, que sin duda, es más colombina que la bandeja paisa.