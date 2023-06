“Guajira te pasó”: Cifuentes es criticada por su desempeño en ‘Desafío The Box’

A solo un ciclo de eliminar a la última mujer antes de la unificación que vendrá después de la prueba de capitanas del ‘Desafío The Box’ dos hombres y dos mujeres fueron convocados por Andrea Serna al box amarillo.

La pista se volvió a llenar de pesados y vertiginosos obstáculos que sirvieron para medir la fuerza de tres mujeres en especial. Se trata de Cifuentes de Alpha, Juli de Beta y Guajira de Gamma quienes salieron en el mismo turno a competir.

La primera en salir fue Cifuentes, quien logró librarse de los obstáculos de manera rápida, pero a su llegada al elemento principal: una pesada esfera que con la que debían hacer un recorrido sobre piedras y neumáticos, la participante empezó a bajar su rendimiento.

Fue alcanzada de manera casi que inmediata por Guajira de Gamma quien salió minutos después igualando la pista que hacía la representante de Alpha y que vino después con la salida de Juli.

“Me sentí quedada en las bolas. De lo triste que me siento no pienso en el chaleco. O sea, triste es frustrada, siento que hice mucho para llegar hasta acá y de la forma en la que he llegado para embarrarla toda en un día”

— Cifuentes