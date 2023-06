Sara y Ricky protagonizan una nueva pelea en ‘Desafío The Box’

En la casa Beta hablaron de la energía que había en otras casas y la manera en la que se motivan cuando pierden en alguna prueba del ‘Desafío The Box’ y eso se convirtió en el detonante para sacar a relucir situaciones que sucedieron antes de la primera salida de Sara de la Ciudad de Las Cajas.

Y es que en reiteradas oportunidades la participante quedó a mitad de pista con ataques de pánico, lágrimas e impotencia cuando sentía derrumbarse todo y no poder continuar en algún box.

Ante esto Ricky reconoció que el cambio de Sara, tras el regreso de la muerte, ha sido positivo, y que se lo reiteraba durante los primeros ciclos, pero la actitud de Sara desembocó en respuesta que caldeó los ánimos.

“O sea no es cuestión de querer ni es cuestión de actitud, déjame hablar, uno a medida que pasa el tiempo que lo va haciendo, que lo va practicando”, le respondió Sara a Ricky, mientras él la interrumpía.

Seguidamente el oriundo de Santa Marta le insistió en lo beneficioso de su cambio de actitud, y la razón por la que la diferencia entre la que se fue y la que regresó es de gran importancia para continuar en la Ciudad de Las Cajas.

“La Sarita de antes, a la Sarita que volvió ahora es diferentes no porque haya mejorado en que haya practicado más las pistas, sino en actitud. Y no lo entendías, no lo entendías, y no lo entendías hasta que yo no sé por qué cuando te fuiste lo entendiste” — Ricky

Sara indicó que todo se debía a lo que los 10 ciclos consecutivos con hambre le ocasionaron en su estado anímico y lo que representó para ella poder comer en los pocos días que estuvo fuera del ‘Desafío The Box’ para llegar recargada.

“Bueno Ricky tienes razón. Precisamente porque ahora yo les dije vengo diferente mentalmente, actitud no, estaba deprimida, estaba mal, me quería largar de acá, me largué y ya volví mejor. Obviamente cuando uno está comido pues todo funciona muchísimo más, es lo que estoy explicando si escuchas con atención lo vas a entender”, precisó Sara.