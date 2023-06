El presentador Felipe Arias confesó lo que siente cuando escucha a los hombres hablar de su hija

Felipa Arias es uno de los presentadores de noticias RCN que más se ha destacado en el medio, su icónica frase de “no se quede callado, denuncie” es hoy en día una de las más recordadas de la televisión. Recientemente, el manizaleño estuvo en una entrevista con ‘Bravísimo’ de City TV.

Le puede interesar: Linda Palma fue al concierto de Andrés Cepeda y con un contundente mensaje dejó claro qué le pareció

El presentador contó que fuera de las cámaras es un hombre de casa y padre de familia, tiene una hija Sofía y un hijo, Martín. En la entrevista el presentador debía mencionar la canción que los hacía recordar a su hija y sin pensarlo mencionó que ‘Blow Me (One Last Kiss)’ de Pink, era el tema que al escucharlo lo hacía pensar en Sofía.

“La música siempre nos ha conectado y la canción que te quiero dedicar es ‘Blow Me (One Last Kiss)’ de Pink. Porque es una canción que nos recuerda todas nuestras cantadas en el carro, de esas canciones que no nos pueden faltar porque nos encanta”, confesó el presentador.

Le puede interesar: Fuerte agarrón entre periodistas y excompañeras de RCN Radio: “Ojalá se se sepa de ti por algo más que tus trinos venenosos”

Adicionalmente, contó que él y sus hijos son bastante fanáticos de la música, sobre todo la música anglo y se describió a sus hijos y a sí mismo como melómanos. Pero su colega, Mónica Molano, no quiso dejar pasar por alto el tema de su hija en especial y le preguntó sobre cómo se tomaba los coqueteos que algunos hombres dirigían a Sofía.

“Cuando todos estos hombres la miran, con tanto gusto, con tantas ganas, algunos con deseo. ¿Eres celoso? ¿Le espantas los muchachos? ¿O te sientes feliz de tener una hija tan linda y que la admiren tanto?”, preguntó la presentadora.

Le puede interesar: Claudia Bahamón asegura que uno de los participantes de MasterChef se ausentará por problemas de salud

“Ella es linda, uno, lógicamente, le dice que hay que tener responsabilidad, cuidado, mesura, calma. Pero si no le dicen nada obsceno o pasado; todo bien. Desde que la gente sea respetuosa, está bien…”, contestó Arias.

“Sí, veo comentarios que me duelen y me hieren. Uno tiene que tratar muy bien a las mujeres, tiene que cuidarlas, tiene que ser respetuoso con ellas y valorarlas. Porque la mujer es un tesoro de la vida, Dios nos dio un tesoro, que son las mujeres, y hay que ser muy cuidadosos con ellas”, concluyó el presentador de RCN.