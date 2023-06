Fuerte agarrón entre periodistas y excompañeras de RCN Radio: “Ojalá se se sepa de ti por algo más que tus trinos venenosos”

Úrsula Levy, una exlocutora de RCN Radio y La FM, protagonizó una fuerte pelea en Twitter con una colega y excompañera tras un comentario a uno de sus tuits. Valesca Alvarado fue la periodista con la que Levy tuvo un agarrón en la red social, ya que Alvarado le dejó un comentario en uno de sus tuits que por lo visto no fue muy bien recibido.

Todo comenzó luego de que Úrsula escribiera en su muro que “Qué bien suena La FM. La programación de la música, impecable”, esto afirmaba que pese a que Levy ya no trabaja para estas casas editoriales, les sigue teniendo un gran aprecio pues estuvo en ellas cerca de tres años.

Sobre este tuit un seguidor de Úrsula aprovechó para preguntarle si le gustaría volver, a lo que Valesca se sumó comentándole al seguidor que “Esperemos que no”. Este gesto no sería para nada bien recibido por parte de Levy, quién no dudó en cuestionar a su excompañera sobre su comentario y sobre su enemistad con ella: “A ver, Valesca… contame: ¿cuál es tu problema conmigo?”, fueron las palabras con las que Úrsula enfrentó a su colega.

Valesca respondió: “Ninguno, estimada, tienes mucho talento. Solo no me gustan tus dramas al aire”. No obstante, la pelea no se quedó allí, Úrsula comentó que: “Les presento a mi excompañera Valesca Alvarado… Desearle a un colega que no tenga trabajo solo habla de lo poco decente que sos. Te deseo mucha suerte en las noches de RCN radio…y ojalá algún día alguien sepa de vos por algo más que tus trinos venenosos”.

Pero Valesca ante el comentario de Levy aprovechó para responder que: “Nunca te deseé no tener trabajo. Comprensión lectora, querida. Un abrazo”.

Ante la pelea varis usuarios comentaron lo que pensaban y la mayoría mostraron su apoyo a Levy, la periodista no dejó pasar por alto el respaldo de varios usuarios que tildaron de “mala leche” y “venenosa” a su excolega por la forma en la que abordo la situación y al día siguiente escribió.

“Vengo a agradecerles por la buena onda y la buena energía...no esperaba tanto apoyo. MUCHAS GRACIAS (Y un abrazo especial para esos periodistas con los que no he tenido el gusto de trabajar, que trabajan en medios en los que no he trabajado, y han saltado con uñas y dientes)”, concluyó.