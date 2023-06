Laura Tobón reveló el trauma que vivió al iniciar en el mundo del modelaje

Laura Tobón abrió su corazón con sus seguidores y a través de una entrevista contó un traumático episodio que vivió cuando apenas estaba empezando su carrera como modelo, dejando ver que sus inicios en este trabajo no fueron nada sencillos para ella debido a ciertos detalles con algunos involucrados en la industria de la moda.

La colombiana suele abrirse mucho con sus seguidores, mostrando varios detalles de su día a día en sus historias de Instagram, además de algunas ocurrencias y vistazos a ciertas pautas de su faceta laboral. También comparte con frecuencia momentos de su vida en pareja y su trabajo como mamá.

Y a pesar de que suele ser un libro abierto en sus redes sociales, a través de una entrevista en el pódcast de ‘Las Sandoval’, Laura Tobón confesó un traumático episodio que vivió, a propósito de que la temática del episodio se trataba de los estándares de belleza y cómo estos repercuten en la actualidad.

“Me parecía muy triste que tu talento o tu inteligencia o tu poder como ser humano esté ligado como a tu imagen, sobre todo en la vida de las mujeres”, dijo Valeria Sandoval en relación a este tópico, indicando que incluso una chica tan influyente como Karol G también sea víctima de esto.

A raíz de este comentario, Laura Tobón reveló que para ella es un alivio que las cosas no estén tan complicadas en la actualidad y que de cierta forma es gracias al movimiento ‘body positive’ y la inclusión, indicando que en su momento las cosas eran más rudas y que le dejaron cierto trauma.

“En épocas pasadas todo se medía con un metro, una pesa, y todo el mundo estaba con problemas psicológicos, alimenticios. Yo cuando empecé en el modelaje que me medían la cadera, me medían la cintura, el brazo, y si yo no tenía las tallas que el diseñador quería, me sacaba”, dijo con pesar la modelo