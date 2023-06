Valeria se las cantó a Rapelo por su actitud cada vez que Alpha pierde en ‘Desafío The Box’

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a dos hombres y dos mujeres de cada una de las casas de la Ciudad de Las Cajas al box arcoíris para definir la primea prueba del ciclo antes de la llegada de competencia de capitanas antes de la unificación a solo dos equipos.

Es por ello que de Gamma acudieron Guajira, Flaca, Kaboom e Iván, por Beta estuvo Sara, Juli, Yan y Ricky, mientras que por la casa Alpha lo hizo Sensei, Byron, Daniela y Valeria.

En la prueba no solo se jugaba la comida, sino el primer chaleco del ciclo de sentencia para mujeres, por lo que ganarla era el norte de cada una de las casas. La vertiginosa competencia tuvo la incorporación de más elementos que derivaron en dificultad para traspasar la pista aérea y en el que de nuevo Daniela, falló al caer y no poder completarla.

El box arcoíris culminó con Gamma de primer lugar, mientras que Beta ocupó el segundo puesto, aunque se esperaba que obtuvieran el primer lugar tras el triunfo anterior. Y con ello llegó la ira del participante de la casa Alpha.

https://www.youtube.com/watch?v=z4galy2Vdx4

“Uno se cae ahí y pierde porque pierde. A mí lo que me choca es que uno les explica, les dice las cosas y les entra por un lado y les sale por el otro”

Ante la situación Valeria decidió hablar con él aparte, y en sus palabras indicó que acepta su actitud, pero que a veces contagia a los demás de la negatividad de su furia al perder las pruebas.

“Lo que pasa es que siento que cuando el equipo pierde, tú te rayas más que los demás por lo general. A nadie le gusta perder, y siento que a veces, que tienes esa energía que es muy notoria, se impregna y me la pasas a mí. Porque te cambia mucho el semblante, no puedes igual, admiro que no hablas en el momento, sino que te esperas”

— Valeria