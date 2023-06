¿Flaca de ‘Desafío The Box’ está obsesionada con Cifuentes?

El ‘Desafío The Box’ ya tiene la lista de los ocho hombres finalistas a la siguiente etapa del antes de la prueba de capitanas, la cual ya está conformada por Ricky, Yan, Sensei, Iván, Kaboom, Rapelo, Byron y Escudero al tener a JP como eliminado.

Pero el siguiente ciclo representa la ultima sentencia a mujeres para eliminar a alguna de las mujeres que son Flaca, Mai y Guajira por Gamma; Daniela, Valeria, Aleja y Cifuentes por Alpha, mientras que por la casa Beta siguen Juli y Sara.

Hasta ahora las destinadas a enfrentarse en la prueba de capitanas son Cifuentes por Alpha, Juli por Beta y Guajira por Gamma. Alguna de ellas bajará la bandeja de su casa para dar paso a la unificación a solo dos equipos.

Desde hace varios capítulos atrás Flaca ha insistido enormemente en sentencia a Cifuentes, y lo ha hecho de tal manera que en las rede sociales de la Ciudad de Las Cajas lo reprochan y algunos hasta aseguran que tiene una obsesión con ella.

En el último capítulo de nuevo se habló del tema y los reproches entre las mujeres de ese equipo se hicieron sentir, esto luego de que Alpha y Beta estuvieron muy cercanos en el box negro tras la eliminación de JP.

Cifuentes fue el tema de conversación nuevamente y la Flaca fue quien insistió de nuevo en sentenciarla mientras era apoyada por el boxeador Kaboom y por Iván.

Por otra parte, Mai insistió en que le pongan el chaleco, pero a medida que avance la semana, cuando ellas ya estén aseguradas de no portarlo. Es de recordar que Mai y Cifuentes son amigas fuera de la Ciudad de Las Cajas, y esta siempre la ha protegido de algún chaleco.

Entre tanto, Guajira aseveró que Cifuentes no puede llegar ilesa a la próxima etapa de la competencia, y que se debe medir con las demás mujeres en el box negro.

“Cifuentes puede ser muy buena, pero la plena es que no puede salvarse como la reina que va para la otra fase, o sea ¿quién es ella? Lo único realmente que está seguro es que, si el chaleco a Cifuentes no se lo mandamos nosotros, no le va a llegar”

— Guajira