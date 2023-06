¿Siguiendo los pasos de Karol G? Yailin le lanzó indirectas a Anuel en su tema ‘Narcisista’

Yailin ha dado un paso al frente y ha hecho lo que en su momento Karol G contra Anuel con el tema ‘Mamiii’ que fue una colaboración con Becky G, el cual fue el indiscutible éxito a principios del año 2022 en cuya letra narró lo ocurrió tras la infidelidad del puertorriqueño.

La cantante Yailin ha sacado una bachata muy pegajosa, el cual es un ritmo que para muchos le luce más que el habitual, en el que cada verso es un declaratoria de guerra a Anuel luego de su separación meses atrás.

Se trata de su nueva canción llamada ‘Narcisista’, la cual aprovechó la realización de los Premios Heat 2023 en Punta Cana para lanzarla y desde ese momento ha causado sensación en las redes sociales.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca estuviste ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí 100 copas bebí, tus fotos ya borré, un muchachito de la mente, ya yo maduré, por eso me alejé y de ti yo me quité” es como comienza el tema que narra los momentos que vivió junto a Anuel.

En el tema agrego cuanto adjetivo descalificativo encontró para describirlo “Egoísta. Mentiroso. Narcisista. Ya no toy’ en ti no insistas, en mi pelicula no eres protagonista” es como dice el coro del tema.

Pero más adelante cuenta que consideraba que la relación de ambos resultó ser solo en medios de comunicación, y que dejó de fingir para cerrar el ciclo y poder continuar adelante. Y luego agrega que, así como le fue de mal a ella, a él le irá peor.

El broche de oro es el final, en el que expresa la frase más característica de Anuel para rematar con lo anterior expuesto. “¡Llora! Ahora prefiero estar sola. El karma te va’ devolver pa’tra’. Real Hasta La Muerte y te volviste nah’”.