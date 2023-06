“Estás con Feid, pero sabes que eres mía”: Anuel vuelve a lanzar indirecta a Karol G

La polémica que ha desatado Anuel sobre Karol G y Feid sigue su rumbo y es que nuevamente en una de sus publicaciones hizo referencia indirecta a la paisa y con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

El cantante escribió el intro de un tema que se ha popularizado en las redes sociales en el que menciona al cantante Feid, sin embargo, el puertorriqueño omitió escribir el nombre del colombiano, pero dejó la puerta abierta a la especulación.

“Lo rico que te comía 🤤 estas con _______ pero sabes q eres miaaaa….. me monte en el remix porque todaviaaa 🫠 🎶 🎼 🎵 pensando como los locos 🤯 💔. La inteligencia artificial me lo tiene que mam@r 😂 😂”, escribió Anuel al pie de la publicación que es un seriado de imágenes.

¿Qué dice el tema?

La canción se trata de ‘Corazón Roto’ en la que fue incorporada la voz del cante, con unos versos directos que narran a similitud la actual situación del puertorriqueño con la paisa. Por lo que muchos le piden que se atreva a hacer el remix del tema.

“Lo rico que te comía, estas con Feid, pero sabes que eres mía me monté en el remix porque todavía, pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco, más ninguno toco, lo de nosotros fue fiera de lo normal tu dime si me equivoco, y yo quisiera volver, pero es que hice tan poco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto”.

Las reacciones de los seguidores de Anuel

Como era de esperarse la comunidad digital aprovechó que el cantante rompió la pausa que había hecho con la lanzadera de indirectas, y de inmediato se volcaron al post a comentar al respecto.

“Ya sabemos para quienes son esas barras 👀 🙈”, “Claramente en ese espacio esperas que coloquemos Feid, ¿no? Te gusta ver al mundo arder… Anuel 🤪 😅 🔥 🔥 🔥 🔥”, “No eres real papi”, son algunos de los comentarios que destacan en el post.