JP es el eliminado de ‘Desafío The Box’ y se fue con un gesto con Escudero que emocionó a todos

Los ocho hombres finalistas a la siguiente etapa del ‘Desafío The Box’ antes de la prueba de capitanas ya está conformada por Ricky, Yan, Sensei, Iván, Kaboom, Rapelo, Byron y Escudero al tener a JP como eliminado.

Puede leer: Beta por fin salió de la mala racha en ‘Desafío The Box’ ¿El desnudo de Juli trajo suerte?

Los cuatro fueron convocados al box negro por Andrea Serna en una prueba que de nuevo inició desde la vertiginosa plataforma de la cual descendieron por medio de una gruesa soga que los llevaría al otro extremo en el que subirían a otra para desprender un martillo que les ayudaría a partir varios círculos de cemento y liberar tres pesadas esferas.

Rapelo y Byron avanzaba, pero JP no podía subir las tres bolas por un obstáculo inclinado que terminó en uno de los gestos más aplaudidos por los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas, y es que tanto JP como Escudero se ayudaron a poder pasar la estación como si de una prueba en equipo se tratara.

Seguidamente continuaron, pero los gritos de euforia en las gradas por parte de los demás participantes, así como las ganas de quedarse para el siguiente ciclo, le dieron la victoria a Escudero, dejando a su excompañero de la extinta casa Omega fuera de la competencia, por segunda vez.

“Cuando me fuí la primera vez, me fui tranquilo, pero me voy triste, por dejarlos a ustedes. Aprendí muchas coas de cada uno, gracias por apoyarme, por enseñarme y no juzgarme”

— JP