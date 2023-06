Expadrastro de ‘La Liendra’ se fue contra el influencer y lo trató de “mentiroso y bocón”

‘La Liendra’ es uno de los creadores de contenido que más éxito ha tenido en las redes sociales. Desde hace ya varios años, el influencer se consolidó como uno de los más exitosos y famosos de la industria en Colombia. Sin embargo, así como la fama le ha traído dinero y comodidades, también lo ha dejado expuesto a las críticas por parte de los usuarios.

El joven de 23 años también ha sido el blanco de varias polémicas en las que también se han visto involucradas otras figuras públicas y colegas del medio, inclusive fue el protagonista de una de las polémicas más grandes luego de que se filtraran varios videos íntimos junto a su novia y también creadora de contenido Dani Duke.

Sin embargo, recientemente ‘La Liendra’ ha vuelto a desencadenar toda una controversia que tendría que ver con su expadrastro a quien acusó de haber golpeado y humillado a su madre. Pues así lo había señalado en medio del programa de ‘Día a Día’ al que fue invitado.

No obstante, el expadrastro del joven no se quedó callado ante las acusaciones y contó a través de unas historias de Instagram, compartidas por la cuenta de @el_novedoso_ punto_1, que el influenciador fue el causante de la separación con su madre además desmintió que él hubiera maltratado a su expareja, como lo había afirmado el creador de contenido.

“Lo único que le pido a Dios es que este pague por todo lo que me hizo, pues hasta me tocó dejar la mujer porque no aguanté más la burla de este. Y todo lo que habla de mí sin ser cierto. Gracias a Dios nunca golpeé a la mamá, ni la humillé, como este lo dijo hasta en el programa ‘Día a Día’”, señaló el expadrastro.

“Ahora descubrí que tenía un enemigo oculto, pues llegaba a decirme que la buena y todo lambón después de estar difamando de mi persona y hablando lo que no era”, continuó el hombre.

Por si fuera poco el sujeto también afirmó que ‘La Liendra’ habría engañado a sus seguidores para obtener fama y dinero. Sin embargo, no especificó a que hacía referencia con este señalamiento: “Me pregunto qué pasaría si tus seguidores se enteran de que los engañaste para conseguir fama y dinero. Veo que quitó la opción de comentarios de las publicaciones por mis comentarios, pues teme que yo diga mi verdad”.

Por último, el expadrastro también dijo que temía por su propia vida luego de haber publicado la polémica historia: “después de esta historia temo por mi vida, pero estoy con Dios y que sea lo que Dios quiera. Qué tristeza me da tener que haber lidiado con este bocón”, finalizó.

Frente a este hecho, el influenciador aún no ha dado ninguna declaración pública que explique lo que aconteció con la expareja de su madre.