Para ser exnovios se ven muy juntos: Aída Victoria Merlano fue captada con Westcol, al parecer, coqueteando

Aída Victoria Merlano y Westcol empezaron su relación en el 2022 y la verdad es que mucho no apostaron nada por ellos, pero dejaron con la boca cerrada más de uno. Finalmente, sí terminaron su amorío, pero mejoraron la calidad de su relación y parece que podrían volver.

Lea también: ¿Se siente incomprendido?: Daniel Arenas compartió un mensaje que dejó preocupados a sus seguidores

Aída Victoria Merlano apareció en redes sociales aclarando que su relación terminó porque Westcol no podía comprometerse del todo en lo suyo, pues estaba muy concentrado en su carrera digital, tratando de llegar a ser el streamer número uno de Twitch.

Sin embargo, dejaron claro que el cariño estaba intacto y eso se ha notado bastante, pues salieron en páginas de entretenimiento fotografiados y hasta siendo grabados coqueteando en plena vía pública.

En el video se ve Aída Victoria Merlano sonriendo bastante y hasta cogiendo a Westcol. En redes sociales muchos usuarios comentaron respecto a todo lo que estaban viendo.

“Tienen los cachetes igualitos”, “son tal para cual (no de la mejor manera)”, “me encanta porque no es asolapada como muchas, ella es ella y no le importa”, afirmó Gabriela Salcedo, entre otros.

Lea también: Trastorno de Hipersexualidad: Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, reveló su problema sexual

Hasta donde se sabe y por lo que se vio, podrían estar grabando algún tipo de contenido o video musical. Otros apuntan a que podría tratarse de algo planeado para empzar a sonar y ser tendencia en redes sociales.