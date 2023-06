“Cumplí mi ciclo aquí”: Kate anuncia su inminente salida de ‘Desafío The Box’ ¿Volverá Sara?

La pasada prueba de revelo, por sentencia y hambre del ‘Desafío The Box’ marcó a los participantes de beta, por una nueva lesión en sus filas. Y es que Kate y Ricky son quienes por Beta hicieron el relevo, pero casi a la mitad de su recorrió ocurrió lo inesperado.

Al descender por unos de los obstáculos de altura Kate se lesionó en una de sus piernas, lo que de inmediato truncó el recorrido del equipo azul. Los paramédicos actuaron de inmediato y sacaron a la participante, por lo que recordaron algo que dijeron temprano en su casa y es que temen por el regreso de la recién eliminada Sara.

En el reciente capitulo les tocó presentarse en el box rojo para la prueba de contacto y la lesión de la participante se comenzó a acentuar al finalizar el evento, y pese a que recibió las consideraciones de todos sus compañeros e incluso hasta un plato de comida que Sensei subastó para ella, las condiciones empeoraron.

En plena noche llamó a Yan para anunciarle que el dolor que sentía era fuerte y que ni siquiera podía apoyar el pie, por lo que decidió echar para atrás lo dicho horas antes, y se irá de la competencia para que regrese una de las eliminadas.

“Yo me voy a ir del juego, no soy capaz de continuar, me está doliendo mucho, no puedo ni apoyarlo. Es mejor que venga Sarita, así ella lo haga lento está más completa, les puede ayudar más. Yo quiero quedarme, pero siento que es ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, muy triste, yo no quiero irme así. Yo pensé que iba a ser una bobada, pero no voy a continuar así. Cumplí mi ciclo aquí, yo me voy tranquila”

— Kate