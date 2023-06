Yan del ‘Desafío The Box’ reveló la forma en la que su madre luchó para sacarlo adelante

Yan Pizo es el participante del ‘Desafío The Box’ que hace parte de los indígenas de la etnia Nasa y como él mismo dice, es un indígena moderno. Comparte las tradiciones de su gente, pero también se interesa por las tradiciones y avances del mundo actual.

Originario de un lugar humilde, ha ganado campeonatos de fútbol y fue la primera persona en su comunidad en recorrer cuatri departamentos en bicicleta, aproximadamente 500 kilómetros. Se considera un diamante indestructible, pues afirma que puede soportar cualquier prueba de dolor, lo cual confirma con sus múltiples tatuajes.

En la Ciudad de Las Cajas no solo ha destacado por su fuerza, destreza y rapidez, sino también por haber protagonizado uno de los mayores escándalos vividos en competencia, y no fue más que la destrucción de algunas áreas de ‘El Cubo’ junto a Flaca de Gamma, por lo que tuvieron que pagar un precio bien alto.

Pero tras 40 días en competencia, de noches en playa baja, de hambre, de adrenalina y sobre todo de pruebas, el participante ha abierto su corazón, para contar más detalles sobre lo que es su vida.

En el más reciente capitulo se puso a preparar unas arepas, las cuales esperaba que le quedaran igual que a su mamá, pues aseguró que con ellas es que su madre sacó adelante a toda su familia.

Precisó que su madre preparaba arepas para vender en su pueblo y que el proceso iniciaba desde el día anterior dejando el maíz en el agua, para esperar un largo periodo para poder cocinarlo. Y seguidamente echarlo al molino y levantarse desde la madrugada para ponerlo en el asador, empacar y vender.

“A mi mamá le ha tocado durísimo allá, toda la vida ha trabajado en el campo con el trabajo que hacen los hombres con el café, limpiar, sembrar maíz. Y tras eso es que nosotros somos ocho hermanos. Para estudiar si alguien necesitaba un material en el colegio duro, porque a todos no se les podía dar. Mi mamá fue prácticamente la que le metió el pecho con todos y nos graduamos”

Pero la historia seguía intensificándose, pues cuando tuvo la oportunidad de estudiar era lejos de su localidad, por lo que su madre buscaba la manera de enviarle la comida en el transporte que salía desde su región y que se trataba de una sola comida la cual debía durarle todo el día.

“Yo tenía que ir estudiar en el SENA, pero al Huila, estaba dura la situación que ella tenía que mandarme la comida en el carro que bajaba del pueblo al Huila, y esa comida tenía que durar para todo el día. Por eso no creo que se me hace tan duro, porque creo que la vida me ha entrenado”

— Yan