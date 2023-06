Lo que se inventó Beta para salir de las continuas pérdidas ¿Será que ahora si ganan algo en ‘Desafío The Box’? Foto: Captura de YouTube

La casa Beta del ‘Desafío The Box’ no ha podido ganar algún ciclo perfecto, pues la racha de perdidas ha sido más que inminente. El equipo ha recurrido incluso a la misma playa baja para ahorrar dinero y no gastarlo todo en el arriendo.

Para Ricky, Juli, Kate, Yan y Escudero ha sido una situación dura, que produjo en la exparticipante Sara —recién eliminada en el box negro— una afectación emocional, ya que el hambre fue el gran protagonista durante su estadía.

Pero el optimismo del capitán Ricky parece no cesar, y antes de cada prueba eleva la frase de “esta vez sí muchachos”, pero las ganas no pueden más que la fuerza y destreza de los otros equipos Alpha y Gamma, por lo que ven truncadas sus esperanzas.

Así se vivió en el reciente capítulo en el que Beta sacó toda su artillería para enfrentarse en el box amarillo en una prueba de relevos por sentencia y hambre que no pudieron culminar debido a una lesión de la participante Kate la atravesar uno de los altos obstáculos.

La canción de Beta

Esto supuso un ciclo más sin comida, pero también el surgimiento de una trova con la que quieren cambiar las energías del grupo y así poder salir adelante frente a las siguientes pruebas, y más cuando se acerca la fusión de las casas de la Ciudad de Las Cajas.

“Los Beta siempre salimos con mucha fuerza en la pista, Diosito te lo pedimos, danos una empujadita. Vamos con mentalidad a ganarnos los servicios, para ver si esta vez no ahorramos el arriendito. Ya no vamos a perder porque vamos a ganar, pa ver si de una vez nos quitamos esta sal. Vamos con la frente en alto, porque estamos motivados y a los otros equipos los dejamos asustados”

A pesar de las circunstancias que viven desde el inicio del programa y luego de la reorganización, tras la prueba de capitanes, el equipo Beta siempre ha mantenido buen ánimo riéndose hasta de sus propias carencias para no enfocarse en ellas.

Esta no es la primera vez que un equipo invoca un triunfo, pues en Alpha lo hacen con el denominado “ritual de la tanga” mientras que en Gamma lo hacía Gema también con oraciones.