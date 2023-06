“Tengo mucha rabia”: Juan Pablo Barragán de ‘MasterChef’ no aguantó las ganas de llorar por tremenda regañada

Juan Pablo Barragán es uno de los tantos participantes de ‘MasterChef 2023′ que se sumó al reto de demostrar que también tiene aptitudes culinarias. Sin embargo, la primera prueba terminó haciendo que pagara todo su equipo por su culpa, lo que generó que no aguantara las ganas de llorar.

Sin duda, no solo es llegar a demostrar que saben cocinar en ‘MasterChef 2023′, sino también saber trabajar en grupo y trabajar tan bien para que su participación sume y no reste, pero la presión de la competencia puede hacer que termine cometiendo una equivocación que no solo le cueste a él sino a todo el equipo.

El segundo reto consistió en atender unas mesas con algunos comensales internacionales y Juan Pablo Barragán fue el elegido para ir a tomar la orden, pero el problema es que solo tomó los pedidos de una sola mesa, no de las dos, por ende, básicamente fue el peor equipo.

Al final, cuando los jurados dieron los puntos respectivos, Juan pablo Barragán no aguantó las ganas de llorar por la regañada que ‘le metieron’, por eso, en frente de las cámaras, decidió revelar lo que sintió:

“Yo siempre he dicho que no entendía por qué la gente lloraba en estos programas, pero tengo mucha rabia. Yo estaba muy feliz por todo lo que hicimos con el equipo, de la forma en la que yo pude desempeñarme”, afirmó Juan Pablo Barragán.

A pesar de lo malo que causó su falta de atención, ninguno de sus compañeros le hizo un comentario feo ni lo juzgaron porque entendieron que un error así lo pudo haber cometido cualquiera.