Critican a Desafío The Box por reincorporar a Byron y no hacer lo mismo que pasó con Black Foto: Captura de YouTube

Luego de mucha tensión y de una lesión que requirió de varios chequeos finalmente la historia de Bogdan en el ‘Desafío The Box’ ha llegado a su fin. Y es que este se convierte en el segundo participante de la casa Alpha en decirle adiós a la Ciudad de Las Cajas por un motivo de salud.

El participante venía lesionado pues Bogdan le confesó a Cifuentes capítulos atrás que también tuvo una lesión en la parte posterior de la rodilla izquierda durante su última participación en el box amarillo, y que, pese a que había sido atendido por el equipo de paramédicos, la lesión se intensificó.

“Devolviéndonos había como una inclinación y pisé mal. Yo sentí que la rodilla izquierda como que se desencajó, o sea pisé mal y la rodilla como que sufrió. Me está doliendo mucho, pero ya está muy paila. He intentado aguantar, pero uno se pone más débil cuando no hay comida” — Bogdan

Una lesión y una consecuencia

Bogdan fue llevado de nuevo a servicios médicos y lo regresaron a la casa Alpha desde donde se comenzó a despedir de sus compañeros antes de que la noticia llegara por parte de la presentadora Andrea Serna

“Bogdan, debes abandonar la Ciudad de Las Cajas” — Andrea Serna

En el caso de que Bogdan saliera de la competencia por lesión, al igual que Mackarthur, sería Mateus, quien regrese tras ser eliminado por Sensei, Yan y Rapelo, en el box negro.

Ante la posible llegada de Mateus la cara de resignación en la casa Alpha fue más que evidente, pero Mateus también tenía una lesión, por lo que en su lugar llegó Byron y se cumplió así el plan que tenían antes para que este llegara de nuevo a Alpha.

Las reglas son las reglas

En las redes sociales manifestaron que Bogdan pudo ser salir antes del pasado desafío a muerte para que así no hubiera prueba como pasó en el caso de Black cuando rompió las reglas al salir de la casa Gamma y renunciar al otro día. Sin embargo, tal cosa no sucedió, pues la regla es que regrese un eliminado cuando uno sale por lesión.

“Ya sabíamos la estrategia de la producción. ¿Por qué cuando Black renunció no metieron otro hombre a Gamma? Ahhh nooo. Los dejaron incompletos. Preferencia por Alpha y no lo pueden ocultar”, “Que bien que te hayas ido, pero que fastidio que haya vuelto Byron 🤦🏽‍♂️”, “😡😡 Mateus debió entrar, lo ponen a competir lesionado para el box negro ¡¡Pero no está apto para entrar, pero si para esa prueba de fuerza!! ¡Súper injusto el desafío!! ¡¡¡Clasista y elitista!!! Que mal por la producción 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 se nota el favoritismo”, destacan entre los comentarios.