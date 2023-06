¿Acumula puntos? Pirry mostró las cicatrices que se ha ganado por su labor de reportería

Guillermo Prieto la Rotta, mejor conocido como ‘Pirry’ sorprendió a sus seguidores de Instagram, al mostrarles las cicatrices que tiene en su cuerpo, producto de algunos estrepitosos accidentes sufridos en sus aventuras y viajes por todo el mundo.

Este periodista, recordado por su programa ‘Especiales Pirry’, transmitido por el canal RCN, sufrió recientemente una caída mientras participaba en una competencia de ‘Downhil’, y aprovechó el momento para dar un mensaje de aliento a sus 2 millones de seguidores en Instagram, para que no decaigan ante las adversidades.

Siguiendo esta línea de contenido en sus redes, el periodista decidió dar conocer algunas de las cicatrices que han quedado en su cuerpo, producto de algunas caídas, raspaduras y cortes; las cuales se han presentado en sus viajes por el globo.

Puede leer: Juan Diego Alvirá denunció cuáles supermercados se hacen ‘los de las gafas’ y no dan las ‘vueltas’ como son

¿Qué cantidad de puntos de sutura acumula Pirry en su cuerpo?

“Mis cicatrices cuentan una historia. Son recordatorios de cuando la vida trato de romperme, pero fracaso”, es la frase que se escucha de fondo en el más reciente video del comunicador en redes, en donde muestra las cicatrices que tiene en uno de sus brazos y en el costado de su cabeza.

Juntas heridas, están totalmente cicatrizadas y acumulan en conjunto 40 puntos de sutura.

“¿ACUMULAS PUNTOS? Me dice la señora del supermercado, le digo que sí, pero en el cuerpo, que si me darán algo por eso. Mis cicatrices son el mapa de mi vida, no es que me guste ganármelas, pero estoy orgullosa de ellas”, así describió Pirry a sus heridas de guerra, con el objetivo de dar un mensaje motivacional a sus seguidores.

En los comentarios del video, quienes siguen su trabajo, quedaron a la expectativa de una nueva publicación, en donde el comunicador cuente el origen de estas heridas.

Puede leer: Juan Diego Alvirá denunció cuáles supermercados se hacen ‘los de las gafas’ y no dan las ‘vueltas’ como son

Le puede interesar: “Soy una güeva lo reconozco”: Pirry reflexionó sobre una de las decisiones más penosas que ha tomado