Victor Hugo Cabrera actor de ‘Hasta que la plata nos separe’ es sospechoso de robo en una discoteca

Victor Hugo Cabrera es un reconocido actor de televisión que ha participado en producciones bastante famosas como ‘Hasta que la plata nos separe’, quien se vio involucrado en un robo el pasado sábado mientras departía en una discoteca en Restrepo, Meta.

Lorena Rovira, es la mujer que se declaró víctima de un robo por parte del artista y aseguró en medio de una entrevista con el programa de ‘La Red’ de Caracol Televisión que Cabrera le hurtó su bolso mientras ella se encontraba distraída bailando. “Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas; empezamos a buscar en la camioneta y tampoco estaban”, señaló la mujer.

“Al otro día nos dirigimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”, contó Rovia en medio de la entrevista.

Según la víctima, el actor se habría robado el bolso con 700 mil pesos en efectivo, y también habría realizado una compra de un millón de pesos con una de las tarjetas que se encontraban al interior. Además de que se habría llevado otras pertenencias y documentos.

Victor Hugo Cabrera negó haber cometido el robo

En la misma entrevista, Rovira aseguró que el actor negó haber cometido el robo, pero que según las pruebas recogidas por las cámaras de seguridad se veía claramente que el artista sí habría tenido que ver con el hurto del que es acusado.

“Allá los policías se dan cuenta en la cámara de lo que había sucedido y él, que también estaba revisando el monitor, no quería aceptar la situación. Decía que eso no era posible, que no era él, solamente decía que iba a llamar a un abogado, pero está la evidencia y la prueba en las cámaras”, dijo la mujer.

De la misma manera, Rovira manifestó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y manifestó sentirse nerviosa de que el actor pueda hacer algo en su contra. “Yo me siento nerviosa de que él haga algo contra mí, no quiero que se vea afectada mi identidad ni mi familia, por eso hago esto público, yo quiero que él me devuelva mis cosas y que responda por lo que hizo”.

Por su parte, el actor no ha salido a dar su versión de los hechos, pero se conoció que no pudo ser capturado en el lugar de los presuntos hechos, debido a que no se le encontró en flagrancia.