¿Metió mal el dedo? Carlos Vives salió a aclarar lo sucedido con la reacción a la foto de Gerard Piqué

Carlos Vives es uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional debido a sus grandes éxitos en el vallenato colombiano. Además, ha sido el ganador de un premio Grammy y 15 premios Grammy Latino, lo que también lo ha llevado a descubrir nuevos roles a la par de la música como lo es la actuación en producciones internacionales.

Desde hace varias semanas Vives ha generado polémica debido a su reacción en la foto publicada por Gerard Piqué con su novia Clara Chía, lo que produjo una serie de comentarios por parte de los fans de Shakira. Pues, no dudaron en irse en contra de Vives, pues según ellos, le falló a la barranquillera con quien tiene una amistad desde hace varios años.

Si bien, Carlos había optado por no referirse al tema, ante la serie de comentarios en medio de un programa se defendió de las acusaciones lo que causó sorpresa para los televidentes. El hecho se dio en ‘América hoy’ en donde conversó con Ethel Pozo y aclaró que no fue él quien realizó la interacción en la foto del español, pues según él, no suele estar pendiente de su teléfono.

Seguidamente, el cantante agregó que todo se había tratado de un error, específicamente en la oficina que maneja sus cuentas, ya que debido a sus constantes compromisos es muy reducido el tiempo con el que cuenta y más tratándose de la esfera digital, motivo por el cual tiene en su equipo personas que se encargan de estas labores.

Otro de los motivos que lo terminó sorprendiendo fue el hecho de que una reacción en una foto contara con un revuelo tan grande en varias de las redes sociales: “Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y… eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, aseguró el intérprete de ‘La Bicicleta’.

Lo que queda claro es que Vives no realizó la controversial reacción, pues ha expresado en varias oportunidades el cariño que siente por Shakira y por sus hijos, teniendo en cuenta la cercanía que han tenido no solo por la esfera musical, también en lo personal.