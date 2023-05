El menú de la discordia: Se calentó la cocina de ‘MasterChef’ por fuerte agarrón del equipo verde

‘MasterChef 2023’ es un relality que no solo pone a prueba las habilidades de los participantes para cocinar, sino también con lidiar con los problemas y trabajar en equipo, siendo líder y también cediendo en muchos aspectos. Sin embargo, cuando se toca el ego del otro, es muy difícil lidiar con un trabajo en grupo.

‘MasterChef 2023′ lanzó su segundo día de reto, en donde, en la playa de Barú, tuvieron que hacer grupos para prepararle comida a comensales de la playa. A pesar de que cada equipo tenía los líderes definidos desde el reto anterior, algunos no supieron acatar órdenes o simplemente tomaron el liderazgo.

Fue el caso del equipo verde, liderado por la comediante y locutora Natalia Sanint, quien escogió a Biasso para trabajar juntos. Sin embargo, las cosas no les salieron tan bien como pensaron, pues no se entendieron nada y Biasso tomó el poder, cosa que a Natalia no le gustó y de hecho dijo, “no me voy a meter, que él lo haga y yo me hago a un lado para no tener problemas”.

Los espectadores de ‘MasterChef 2023′ se dieron cuenta de ello y, por supuesto, sus compañeros también. A pesar del roce que fue notorio para muchos, finalmente pudieron sacar el reto adelante, pues los comensales quedaron felices y ellos pasaron la página para poder continuar siendo buenos compañeros.

De hecho, por medio de las redes sociales de ambos, se pudo determinar que lo tomaron como una broma y siguieron disfrutándose juntos en el programa, pues Biasso comentó, “el que pone mano toca cara” y ella le respondió con un emoji de meditación.