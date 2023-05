Un fin de semana en familia: Shakira habría estado visitando a su padre en Barranquilla

La vida para la cantante, Shakira, ha tomado un rumbo 180º desde su salida de España junto a sus hijos, Milán y Sasha, tras la ruptura con su expareja y futbolista, Gerard Piqué. A la barranquillera se le ha visto en varios eventos públicos, disfrutando de las cosas nuevas e incluso agradeciendo por los reconocimientos tras años de carrera musical. Esto, pues a principios del mes de mayo, fue galardonada como ‘Mujer del Año’ durante la primera ceremonia de los Billboard que destacó a las ‘Mujeres Latinas en la Música’, al rededor del ámbito artístico, ejecutivo y creativo.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida y he sentido más que nunca, lo que es ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Creo que hoy somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. “Llega un momento en la vida en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse cuál es. Ya no importa tanto si alguien te es o no fiel, lo que importa es si sigues siéndote fiel a ti misma”, fueron las palabras de la cantante durante la ceremonia.

Shakira fue vista en Barranquilla pasando el fin de semana junto a sus hijos y visitando a su padre

Como parte de sus viajes, Shakira habría estado visitando su tierra natal el fin de semana del 26 al 28 de mayo. Según fuentes de Caracol Radio, la artista se hospedó en un edificio en la zona turística de Caño Dulce, a 30 minutos de la ciudad.

Luego, como parte de su itinerario, se reunió con sus tíos y visitó a su padre William Mebarak, pues actualmente presenta dificultades en su salud, pero se encuentra estable. Y es que en febrero de este año, sufrió una fuerte caída a sus 91 años, que lo obligó a someterse a cirugía afortunadamente exitosa.

Finalmente, Shakira, en compañía de sus hijos, Milán y Sasha, habrían sido vistos en el Country Club, norte de la ciudad, donde los niños compartieron con otros de su misma edad durante el almuerzo.