“Me duele la barriga horriblemente”: Diego Guauque ya se pronunció tras extracción de su sarcoma

Diego Guauque es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión colombiana gracias a su talento para hacer repotería. Además de eso, se ha ganado el corazón de cientos de televidentes por su lucha contra el cáncer y luego de varios meses se sometió a la operación más importante de su vida y ya se pronunció respecto a cómo le fue.

Diego Guauque reveló cómo ha sido su proceso de recuperación desde que le dijeron que tenía cáncer y a pesar de que no es una noticia fácil de escuchar para nadie, lo ha tomado de la mejor forma posible, sometiéndose a varias quimioterapias para lograr que el sarcoma se reduzca.

Luego de días de espera, por fin diego Guauque se sometió a la cirugía más importante de su vida para revelar el resultado por medio de un video en donde el periodista se ve un poco adormilado por la anestesia:

“Me fue bien gracias a Dios. Lograron sacar al sarcomita, lo que me pone más contento son los rostros de mi familia, si ellos están felices, Dieguito está feliz. Me duele la barriga horriblemente, no se los voy a negar, pero no estoy tan jodido como en la primera cirugía. Derrotamos el sarcoma entre todos, así que no me cansaré de dar las gracias”, afirmó el periodista.

Sin duda, muchos usuarios en internet celebraron el éxito que fue la operación, pues es cierto que Diego Guauque recibió mucho apoyo y amor por parte de los espectadores que con sus mensajes le alegraban el día.

Su esposa, por su parte, pidió seguir orando para una pronta recuperación de su esposo.