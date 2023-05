En redes aseguran que Mateus pudo sacar Rapelo del ‘Desafío The Box’

Mucha tensión se vivió en el más reciente capítulo del ‘Desafío The Box’ y es que Sensei y Rapelo por la casa Alpha, Yan por Beta y Mateus por Gamma estaban convocados al box negro a enfrentarse a un desafío a muerte.

Puede leer: De envidiosas no bajan a las mujeres de Gamma por imitar a Juli en ‘Desafío The Box’

La pista supuso un sinfín de obstáculos en una prueba que requería no solo de resistencia y precisión, sino de mucha fuerza a la que el exparticipante llegó con una lesión en sus genitales producto del desenfreno del box rojo en la jornada anterior durante la prueba de contacto, en la que tuvo que ser enviado a atención médica.

Un salto desde la plataforma reavivó el dolor intenso en Mateus lo que le incomodo el primer trayecto en la pista. Sin embargo, no se dio por vencido y siguió el camino hasta alcanzar a sus compañeros.

Yan y Sensei fueron quienes desde un principio dominaron la prueba y que los llevó a lograr resolver el último obstáculo con rapidez asegurando así el cupo de permanencia en la Ciudad de Las Cajas. Pero un panorama distinto vivió Rapelo y Mateus quienes se fueron quedando en el camino dándole la venta a los demás.

“Yo no me quiero ir” — Mateus

La definición fue un punto álgido en la competencia, pues con varios intentos Rapelo no lograba completar la prueba mientras Mateus se quejaba del dolor en el otro extremo. Tiempo más tarde, la presentadora Andrea Serna anunció que la prueba había terminado.

“Porque si no se hubiera asegurado con Mateus, la historia sería diferente, se hubiera ido Rapelo” — Bogdan

Las reacciones en las redes sociales

En las redes sociales la comunidad digital que sigue el ‘Desafío The Box’ no dejó pasar por alto el desempeño de Rapelo en la prueba y aseguraron que, si Mateus —quien se había enfrentado a muerte varias veces y sacó a uno de los grandes— no estuviera lesionado, otro sería el eliminado.

“Cómo creen que uno persona lesionada va a dar su 100% 🥺 ahora viene Alpha a decir les salió el tiro por la culata, o sea que a ellos no se les puede sentenciar porque es pecado; dónde le pongan otro contrincante Rapelo iba derecho a salir”, “Grande Mateus. Una prueba que era para sacarlo, lástima no enviaron a Kaboom, habría hecho el favor de sacar a Rapelo” y “Si no fuera por la lesión de Mateus, Rapelo iba para afuera. Mucho dice para lo poco que da en el box, sinceramente. Bien por Mateus que no se dejó vencer”, destacan entre los comentarios.

Puede leer: “No venimos acá a modelar”: Flaca se fue contra Juli tras prueba del ‘Desafío The Box’