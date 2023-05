Lina Tejeiro se sinceró y explicó por qué le va como a “perro en misa” en sus relaciones amorosas

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas a nivel nacional por cuenta de su participación en diferentes producciones, dentro de ellas la legendaria Padres e Hijos. Durante 17 temporadas que duró esta novela colombiana, Lina Tejeiro estuvo presente y los colombianos la vieron crecer en esta producción. La actriz también ha hecho públicas algunas de sus relaciones y ahora explica por qué la mayoría de ellas han sido “sufridas”, según ella.

La actriz y modelo estuvo como invitada en el podcast ‘Human of Interest’, de las creadoras de contenido colombianas Calle y Poché, quienes le hicieron preguntas sobre su vida personal. Dentro de las preguntas, por supuesto, estuvo el tema de las relaciones amorosas y cómo transmite la confianza a este aspecto de su vida.

Ella fue sincera desde un inicio y comentó que suele ser muy insegura en casi todo y que con ella misma muchas veces no tiene la seguridad necesaria para reflejarla en relaciones, lo cual ha pasado factura en sus emparejamientos. En medio de su intervención, confesó que realmente le ha ido, como diríamos coloquialmente, “como a perro en misa” en el amor.

Y es que hay que recordar que sus relaciones públicas con el cantante Andy Rivera y con Juan Duque no han terminado muy bien por lo que ella ha revelado, así que muchos se han interesado por la forma en la que lleva sus relaciones amorosas y por qué no son duraderas o exitosas.

“¿Cómo es tu confianza en una pareja emocional hoy en día?”, fue la pregunta que le hizo Poché a la actriz. Ella contestó que siempre “le ha ido como regular” con las relaciones amorosas, además de comentar que “es o era” muy insegura en muchos aspectos que afectan las relaciones con parejas, aspecto en el que está trabajando actualmente.

“Últimamente no he tenido muchas relaciones entonces no pudo decir si soy celosa o no, pero sí he trabajado mucho en el amor propio porque desde ahí nace la inseguridad. Pero mis relaciones más largas han sido “sufridas” con base en mis inseguridades, mucha ausencia en ámbitos de mi vida de mi padre o madre o algo, y eso hizo que me aferrara mucho a las relaciones amorosas”, dijo en la entrevista la también creadora de contenido en redes sociales.