Aída Victoria Merlano le ‘echó los perros’ a hijo de Martín Elías y la amenazaron con la mamá

Aída Victoria Merlano es una creadora de contenido conocida por no conocer la pena ni la vergüenza, pues siempre se ha mostrado como una mujer muy extrovertida, por lo que no es rara que haga comentarios subidos de tono. Sin embargo, esta vez no fue con hombre mayor, sino con el hijo mayor de Martín Elías.

Aída Victoria Merlano ha sido polémica en muchas oportunidades por sus comentarios o por sus relaciones sentimentales, que generalmente son demasiado públicas, pero no ha habido ningún problema, por lo menos desde lo legal, empezando porque todos son mayores de edad.

Pero en esta oportunidad no solo fue un menor de edad, sino que era alguien muy público también, por ende, rápidamente el video se volvió viral y empezaron a criticarla por hacerle comentario a un niño menor de edad.

Aída Victoria Merlano le ‘echó los perros’ a hijo de Martín Elías

Martín Elías Junior salió en una historia con Aída Victoria Merlano diciéndole que era la mujer más linda de Colombia, así que ella no se quedó callada y le respondió: “no digas eso que estoy soltera y puedo enamorarme”, publicando la fecha de nacimiento de Martín Elías Junior, en el 2007, es decir, 16 años.

En eso, Aída Victoria Merlano empezó a recibir muchos comentarios criticándola por decirle ese tipo de cosas a Martín Elías Junior: “Aída María, eso ya no es colágeno, eso es delito”, “nena, tú estás muy vieja para ese muchachito, buscando que te joda la mamá”, afirmaron algunos, a lo que ella contestó cantando una canción de vallenato.

A pesar de que algunas personas se tomaron muy en serio el comentario, otros creen que solo fue broma para ayudarlo con seguidores.