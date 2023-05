Piqué no es el único ‘bicho’ que enfrenta Shakira: peculiar campaña de salud con tema de la barranquillera

Las canciones de Shakira son tan exitosas que suenan a nivel mundial y son utilizadas por muchas personas, en su mayoría, para dedicarlas o pasar una ‘tuza’, pero otras veces tienen un propósito distinto (como en este caso), pues fue utilizada como lema en una campaña sobre la prevención del dengue.

Vea acá: ¿Cómo trofeo? Taliana Vargas dejó claro cómo es el verdadero trato que recibe de su pareja Alejandro Eder

El Gobierno de Perú no perdió la oportunidad que la canción de Shakira con Bizarrap les dio para viralizar la importancia de tener cuidado de la salud, puntualmente contra el dengue y lo que representa la picadura de este mosquito en dicho país.

Vea el curioso video de la campaña contra el dengue inspirada en Shakira:

Vea también: La bella prima de Daniela Álvarez que se robó la atención en su fiesta de cumpleaños

Las frases más curiosas de la campaña:

“Entendí que era culpa mía de que tú me piques, pues ahora hago caso, perdón que te erradique”

“Esto es pa’ que ya no te piquen, lava escobilla, tapa tus baldes”

“Un zancudo ya no me dejo ni que me enfermes ni que me piques”

“Enfermaste a mi vecina a la suegra”

“Los vecinos no enferman, los vecinos se cuidan”

“Tiene nombre de mosquito bueno, claramente lleva el dengue adentro”

“Claramente, debes cuidar tu saluuuud”