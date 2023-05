Bogdan y Sara pudieran ser reemplazados en el ‘Desafío The Box’ ¿Quiénes regresan?

Bogdan y Sara del ‘Desafío The Box’ siguen acaparando las miradas y no por haber ido a ‘El Cubo’ a una velada romántica que días más tarde terminó en una desilusión que sorprendió a todos, sino en las situaciones por las que atraviesan ambos.

Sara arrastra una lesión que sufrió en el box amarillo en capítulos atrás y que en algunos casos la limitaba, pero con ella también la frustración al no ganar y la decisión de Beta en irse a playa baja.

Esto marcó un antes y un después dentro de lo que ha sido la participación de la concursante en la Ciudad de Las Cajas a quien siempre se le ha visto más que serena, tranquila, sonriente y despreocupada frente a cualquier reto o mala experiencia.

En la reciente prueba se desahogó por lo que terminó tirada en el piso llorando desconsoladamente, pues pese a que dio todo lo que tenía, no pudo lograrlo. Al llegar a la casa Beta le confió a Escudero su posición, y una renuncia parece que se acerca.

Confesó que no quiero estar allá, ya que no le gusta, no le gusta competir, no le gusta salir a herirse en la pista. No le gusta estar cansada, y encima se queja de que no puede descansar, ni puede comer nada.

“Renunciar, por eso ya no quiero más, si fuera el de las mujeres, uno dice: ‘enchaléquenme’, salgo en muerte y por lo menos me llevo lo que me queda de plata, pero ya no quiero más” — Sara

Por otra parte, Bogdan le confesó a Cifuentes que también tuvo una lesión en la parte posterior de la rodilla izquierda durante su última participación en el box amarillo, y que, pese a que ha sido atendido por el equipo de paramédicos, tal parece que la lesión ha ido creciendo.

“Devolviéndonos había como una inclinación y pisé mal. Yo sentí que la rodilla izquierda como que se desencajó, o sea pisé mal y la rodilla como que sufrió. Me está doliendo mucho, pero ya está muy paila. He intentado aguantar, pero uno se pone más débil cuando no hay comida” — Bogdan

Los reemplazos de Bogdan y Sara

En caso de que Bogdan salga de la competencia por lesión, al igual que Mackarthur, sería Byron quien regrese tras ser eliminado por Iván, Mateus y Escudero en el box negro.

Mientras que en el caso de Sara es la espiritual Gema quien retome su puesto en la competencia. De llegarse a concretar esto ambos exparticipantes llegarían a sus casas de origen cuando empezó el ‘Desafío The Box’.