“Usted me tiene que apoyar”: ‘La Liendra’ explota y ataca a sus seguidores por esta razón

‘La Liendra’ explotó tras el comentario de uno de sus seguidores, dejando ver que no está contento con la actitud de algunos de ellos, mostrando su molestia en una contundente historia de Instagram en donde se puede ver lo frustrado y dolido que se sintió por el mensaje que recibió.

Durante las últimas semanas, el creador de contenido ha estado muy ocupado con un gran evento entre manos: ‘Fútbol Stars’. Como su nombre lo indica, consta de un partido de fútbol que reunirá a varias estrellas del mundo del espectáculo nacional e internacional para demostrar su talento en el campo de juego.

Puede leer: Piden cancelar a Mateo Carvajal por un comentario discriminatorio en Instagram

Y si bien ha tenido cierta recepción entre sus fans, varios de sus seguidores no parecen estar muy contentos con esta faceta de organizador de eventos que ha estado adoptando, puesto que en una dinámica de preguntas y respuestas recibió un contundente comentario: “Liendra mucho fútbol, extraño los videos, ¿qué está pasando?”.

Este mensaje no fue muy bien recibido por La Liendra, ya que se mostró “dolido” por lo que piensa su seguidor. Y a propósito de esto, al principio extendió una disculpa por si han notado que ha estado muy enfocado en esta faceta.

“¡Ay, esos mensajes sí que me duelen, liendritas! Lo siento, yo sé que le faltan los videos de risa, las historias, les he hablado mucho de Fútbol Star, del evento de fútbol, lo sé. Pero quiero que me entiendan, o sea, yo ahorita no me puedo enfocar en hacer videos de risa o en hacer otra clase de historias porque necesito que este evento salga hiper mega bien”, dijo el influencer.

Lea también: ¿Qué pasó? Marcela Reyes confesó que ‘La Liendra’ y Dani Duke tuvieron una fuerte pelea por su culpa

Seguidamente se vio muy molesto y frustrado por el mensaje, alzando un poco su tono de voz mientras comentaba que por el momento este será su enfoque y dejará lo demás a un lado: “cuando yo no estoy acá en redes sociales y no estoy haciendo historias, estoy en reuniones con los de seguridad, con los del estadio, con los patrocinadores (...) Entonces, me metí en un evento demasiado grande que necesita mi atención cien por ciento”.

“Entonces no me pidan que no les hable del evento, que no les hable de fútbol porque es ahorita en lo que tenemos que estar enfocados, usted me tiene que apoyar ese día. Si puede ir al estadio, vaya; sino, en el stream se conecta”, dijo en un tono alterado La Liendra.