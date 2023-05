“¿Quién no va a amar esto?”: Yeison Jiménez presentó a su “hijo” y contó las mejores anécdotas juntos

Yeison Jiménez es un cantante de música popular quien se dio a conocer en este género desde hace varios años ganándose el cariño de sus seguidores, según ellos, no solo por las letras de sus canciones sino también, por la sencillez y el carisma con el que cuenta el artista desde el inicio de su carrera.

Con el fin de estar mucho más cerca sus fans Yeison ha buscado ser muy activo en sus redes sociales especialmente, en Instagram y en TikTok. Si bien, comparte varios de sus eventos también se toma el tiempo de mostrar aquellos momentos que resultan ser especiales para él, revelando quien se convirtió en el dueño de su hogar.

Le puede gustar: “No saben la felicidad”: Catalina Gómez oficialmente se graduó de su anhelada especialización

El artista al parecer, se encontraba descansando en su hogar en donde se mostró con su pequeña mascota, se trata de un shih tzu de pocos meses de edad, quien habría llegado a su familia como un regalo de cumpleaños para su hija, el que tuvo lugar hace algún tiempo. Sin embargo, quien estaría más apegado al pequeño canino sería precisamente Jiménez, pues aseguró que lo tiene encantado y por supuesto, dejó ver que el cariño es mutuo.

Yeison indicó: “¿Quién no va a amar esto?, eso es divino”, mientras que consentía al cachorro que deseaba jugar por aquel momento. Esto mientras que sostenía una conversación con quien sería un amigo de la familia. El interprete de ‘Aventurero’ indicó que el shih tzu era lo más consentido de este mundo, pues la noche anterior tuvo que quedarse en su cuarto con su esposa, pues estaba según él, estaba solito en su sala.

También puede leer: Duplat reveló que se siente abrir las puertas de un teatro por primera vez

En medio del hecho Yeison relato que luego de una jornada de conciertos llegó aproximadamente a la 1 am y fue cuando se lo encontró allí: “Yo no fui capaz de dejarlo solito”. Asimismo, enfatizó que en su habitación principal no tenía nada para acomodarlo por lo que optó por escoger una de sus chaquetas para que él pudiera dormir con tranquilidad y de la manera más comoda posible. Ante los cariños que estaba recibiendo el pequeño canino se mostró emocionado y pidió varias caricias.

Finalmente, el cantante resaltó: “Que alce la mano el primero que no haya vuelto a su mascota el bebé de la casa. Este animal se ganó el trono en esta casa”. Además, Jiménez aseguró que el shih tzu se ha convertido en su hijo debido a la ternura y el amor que le ha demostrado desde que llegó a su hogar.