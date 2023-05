“No hizo nada meritorio”: Aco Pérez indicó quién no tiene ventaja para ganar ‘La Isla De Los Famosos’

El actor Juan del Mar, el comediante Camilo Pardo y el actor Aco Pérez ya vivieron lo que fue su última noche en la tribu Gaia en la bella isla Saona de la República Dominicana y antes de irse a lo que sería el último concejo tribal de la ‘La Isla De Los Famosos’ decidieron hacer un ritual.

Y es que al menos Aco y El Mago provocaron un incendio de cada uno de los elementos que se encontraban en el cambuche y sus alrededores, esto con el fin de soltar el peso de los 49 días que vivieron en el lugar, fue como una especie de ritual de desprendimiento tal y como llegaron al inicio del programa.

Es así como incluyeron hasta la tabla tallada con el nombre de la tribu y rememoraron cada uno de los recuerdos más importantes que vivieron como lo que fue el desnudo televisivo de la extinta tribu Amazonas.

“Me llevo el fuego para mi vida. Siempre ha sido parte de mi vida, em encanta el fuego y en este proceso lo conocí más, me cambió más y me lo llevo para mi vida, tanto así que creo que me lo voy a tatuar, solo tengo un tatuaje y creo que el fuego va a ser el siguiente tatuaje que me vaya a hacer, una fogatica pequeñita”

— El Mago