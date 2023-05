“Todo se empezó a tornar oscuro y confuso”: Juanes reveló su postura frente a la paz total de Gustavo Petro

Juanes es uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional e internacional teniendo en cuenta su amplia trayectoria en géneros como el pop latino y el rock en español, contando con grandes éxitos como ‘La camisa negra’, ‘Para tu amor’, ‘Nada valgo sin tu amor’, entre otros sonados temas.

El artista en esta ocasión fue el invitado especial al programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en donde reveló varios secretos de su vida e incluso dio su opinión frente a algunos de temas que atraviesa el país. Destacando que esta sería una de las entrevistas más esperadas por los seguidores de la española, quien hizo parte del canal RCN durante algún tiempo.

Si bien, sus declaraciones completas aún no han salido al aire en uno de los cortos compartidos se refirió a la política colombiana. La española le aseguró al cantante que aunque Juanes mostrara esa parte de la vida cotidiana en sus canciones también tendría que salir ese lado reivindicativo, preguntándole al artista: ¿Vuelves a sentir que Colombia, volvemos atrás y estamos otra vez el hueco?

Seguidamente, Juanes aseguró que ha tenido una serie de emociones, las primeras se dieron al inicio de las marchas según él, cuando veía a todos los artistas, actores y demás ciudadanos cantando con el fin de celebrar lo que estaba sucediendo en el país. En aquel momento, lo único que pasaba en su mente era la esperanza en un cambio: “Era genuino lo que estaba pasando”.

Sin embargo, las declaraciones del cantante no terminaron allí, pues aseguró que con el paso de los días la situación comenzó a tonarse oscura y hasta confuso no solo para él sino también para muchas personas. Ante sus palabras Eva intervino para indagar sobre si sigue pensando lo mismo de Gustavo Petro sintiendo que él es un cambio necesario para Colombia. Por su parte, Juanes sin problema alguno en responder, agregó: “Colombia por muchos años no había tenido un gobierno de izquierda. Ahora lo tiene y está pasando, no sé si es bueno o malo”.

Asimismo, el paisa enfatizó que siente que la izquierda tiene cosas buenas que destaca, pero también cuenta con posturas las cuales no le gustan tanto. El tema político no terminó allí, pues la periodista quiso conocer si el artista confía en la paz total, mencionada por el presidente: “Yo creo que eso no se va a conseguir por lo menos por ahora y desafortunadamente a mí no me va a tocar”, mencionó el artista.

Aunque Juanes no confía en que sus hijos logren alcanzar esa paz en el país y quizás lo pueda lograr la siguiente generación, es decir, sus nietos.