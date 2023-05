Así fue la pelea entre Kate y Ricky tras perder prueba del ‘Desafío The Box’

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a dos hombres y dos mujeres de cada una de las casas de la Ciudad de Las Cajas al box azul en una prueba por relevo que dejó sinsabores en algunos participantes.

Puede leer: Mateus del ‘Desafío The Box’ recriminó a los padres que abandonan a sus hijos al contar su historia

Atravesar la pista con nuevos obstáculos, tumbar piezas desde la plataforma de tres metros regresar y armar una columna sobre una base que debía estar sujetada por los participantes era el desafío para el que tenían solo 90 minutos para lograrlo.

Gamma, luego de un perfecto dominio logró quedarse con el primer lugar que le garantizaría permanecer con todos los servicios, incluyendo el pago del arriendo que ahora es de 20 millones de pesos.

En la casa Beta, que se vistieron de negro al iniciar el día, tenían como norte al igual que los demás, ser los ganadores, pero ante el triunfo de Gamma quedó con Alpha disputándose un segundo lugar.

Torre que elevaban, torres que se caía, así permanecieron ambos equipos mientras el tiempo se agotaba y con ello la paciencia que les hizo una mala jugaba, pues cuando el juez anunciaba los segundos finales solo Sara y Ricky de Beta eran quienes insistían.

Al llegar al punto de descanso los gritos no se hicieron esperar ante el reclamo de Ricky, quien les reiteraba que había que seguir intentando hasta el último momento, pero el descontento de Kate y Escudero pudo más.

“Ricky ya, yo no me rendí, faltaban 10 segundos, y en 10 segundos no iba a poner 10 piezas. Ya, no quiero que me grites más. Acabaos de terminar el juego, en la casa me lo dices, si me lo quieres decir”

— Kate