Mateus del ‘Desafío The Box’ recriminó a los padres que abandonan a sus hijos al contar su historia

En una de las últimas entregas del ‘Desafío The Box’ uno de los miembros del equipo Gamma abrió su corazón delante de los demás compañeros y reveló algunos de los detalles de su vida, como que estuvo a punto de morir debido a las drogas.

Puede leer: Sara mandó a Bogdan a la friendzone en ‘Desafío The Box’ delante de todos

En la casa Gamma los participantes Kaboom, Iván y Mateus hablaban las similitudes físicas de ellos con sus padres. Mientras Iván decía que se parecía a su papá le cuestionaron a Mateus sobre a quién, y la respuesta llegó acompañada de una dolorosa explicación.

“Yo creo a mi papá, pero nunca lo he visto. Mi mamé es mi heroína, mi superhéroe. Yo me puse el nombre, yo me puse el nombre de mi papá que me abandonó para que viera que salí adelante sin la ayuda de él y así llamar la atención. Sería como chimba conocer a mi papá. En este momento ya no lo necesito, cuando lo necesite no apareció. Suerte ¿Pa’ que tienen hijos si no saben responder?”

— Mateus