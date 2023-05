“¿Hay algo que no hagas?”: Shakira mostró su talento para el surf y terminó descrestando a sus seguidores

Shakira es una de las cantantes más famosas no solo a nivel nacional sino también, internacional teniendo en cuenta su indiscutible talento. Sin embargo, ha estado en el ojo de la polémica debido a su separación con Gerard Piqué y por ende, la serie de nuevas canciones que han logrado ser todo un éxito, pero que detrás tendrían un fuerte mensaje en contra de su expareja.

Si bien, la barranquillera ha buscado mostrarse lo mejor posible durante varios meses sus seguidores se percataron de la tristeza que cargaba consigo, según ellos, lo que se expresó en su físico. Desde hace algunas semanas Shakira se ha dejado ver más feliz que nunca, destacando que lo más importante resultan ser sus dos hijos Sasha y Milán, retomando también una de sus pasiones como lo es la música.

Aunque la artista no solía compartir varios detalles de su vida privada, ahora se deja ver mucho más, disfrutando de una serie de eventos. En esta ocasión, Shakira dio a conocer el talento con el que cuenta practicando surf, demostrando que es mucho mejor de lo que varios creían, pues al parecer, el clima por aquel momento no estaba de su lado, pero esto no fue impedimento para que lo aprovechara de principio a fin: “Si no hay olas se hacen”.

A lo largo del video la intérprete de ‘Acrostico’ buscó sobrepasar varias olas, contando con un perfecto equilibrio, teniendo en cuenta que en varias ocasiones se le ha visto practicando esta actividad. Finalmente, se deja llevar por el mar y termina lanzándose con una sonrisa en su rostro. Si bien, el clip fue compartido hace pocos minutos ya cuenta con más de 185 mil reacciones.

Asimismo, los comentarios por parte de sus seguidores en apoyo a la barranquillera tampoco han faltado, pues en su mayoría resaltan que Shakira por fin se encuentra en una nueva etapa de su vida, indicando que no hay nada mejor como dejar las malas experiencias atrás y compartir con sus fans sus momentos de felicidad. Sin dejar de lado, la belleza con la que cuenta la artista a pesar de las condiciones en las que se mostró, pues según ellos, la prefieren al natural y no con maquillaje

Otros no dudaron en destacar los diferentes roles que Shakira busca llevar a cabo entre los que se nombran: cantante, bailarina, estudio filosofía, habla 5 idiomas, tiene dos hijos, llevándose a preguntar que le falta por conseguir a nivel profesional y personal.