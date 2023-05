“Yo no repito lo que oigo”: Alejandra Azcárate envía fuerte crítica a los hipócritas

Decir las cosas de frente siempre ha sido defendido y se señala como el comportamiento adecuado ante cualquier situación, pero hay quienes no se apegan a esto y eso precisamente es a lo que ha hecho referencia Alejandra Azcárate.

Es por ello que en uno de sus característicos videos desde el carro se extendió sobre el tema aceptando que habla mal solo de aquellas personas con las que no coincide en simpatía, por lo que criticó a quienes como una veleta se disponen a propagar lo que escuchan de los otros.

“Queridos desocupados a manera de confesionario en carro les quiero expresar algo. Yo hablo mal de la gente que a mí me cae mal y para que alguien o algunos me caigan mal es porque tiene que haber tenido un mal comportamiento frente a mí o yo una mala y directa sensación ante ellos. Pero yo no repito lo que oigo no baso mi opinión en criterios ajenos, tengo bastante bien formado el mío así me equivoque. Y no actúo a manera de espejo reflejando por la espalda una serie de cosas que no me pertenecen porque en lo posible procuro no juzgar, aunque me cueste mucho trabajo”, indicó en primera instancia Alejandra Azcárate.

Para Alejandra Azcárate es inconcebible hablar mal de las personas a las que se les demuestra afecto, esas mismas que se deciden tener cerca por lo que brindan en la vida, por lo que terminó de extender en pleno su crítica.

“Y si, hablo mal de quienes me caen mal, porque me caen mal y eso no es fortuito ni gratuito. Porque desde mi punto de vista se lo merecen, es un lugar que se lo han labrado. Ahora, hablar mal de quienes nos caen bien yo no lo entiendo, o sea eso cuándo se puso de moda, eso qué es, si son las personas que en teoría decidimos, por voluntad propia y bajo nuestro libre albedrio, tenerlas en el marco de nuestros entornos creando vínculos de fraternidad, de camaradería, con tintes de cariño incluso de amor. Cuando yo veo esto y lo constato me pregunto en silencio de verdad uno en quién puede confiar. Los humanos somos una especie muy mal hecha. Era eso”, finalizó Alejandra Azcárate.