“Me mandaron a encadenar a mi hija”: ‘Goyo’ no se quedó callada y se defendió de las acusaciones por maltrato animal

Goyo es una de las cantantes más queridas y reconocidas en el país teniendo en cuenta no solo su talento dentro del grupo ‘ChoQuibTown’ sino que también su defensa y apoyo a diversas causas en especial en su territorio el Chocó.

Sin embargo, la artista hace algunos días generó polémica al presentarse en los Premios Nuestra Tierra con un gato amarrado, el cual para muchos estaba asustado y buscaba huir del sitio en repetidas ocasiones, si bien la artista había optado por no referirse al tema hace pocas horas lo hizo en Twitter.

La chocoana aseguró que luego de leer algunos de los mensajes y siempre viéndolos desde el corazón: “Claramente, ofenderlos no era el objetivo ni mucho menos maltratar a un animalito”. Asimismo, indicó que Mati, el pequeño felino no estuvo en ningún momento expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado antes.

Seguidamente, reiteró que por este motivo él fue elegido y no otro gato, destacando que comprender el afán por la defensa de los animales, pero Mati según ella, no reflejó comportamientos de estrés o miedo como muchos lo catalogaron. Tomando como ejemplo que su hija y su mamá cuentan con un felino en su hogar y el cual sus más fieles seguidores conocen.

Goyo indicó que el gato fue el más consentido por el equipo durante el tiempo que pudo compartir con ellos. Además, su dueña estuvo presente y le brindó su amor durante y después del espectáculo: “Aquellos que me humillan y ofenden, nada les da derecho a acosarme o amenazarme,a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizandome y lo afirmo la ignorancia es inmensa acerca del tema racial”, aseguró la cantante.

Una de las palabras que más generó sorpresa fue que algunas personas la mandaron a encadenar a su hija, al parecer, realizando una comparación sobre la esclavitud. Asimismo, Goyo aseguró que muchos animales se ven así en centros comerciales, las calles y varios aeropuertos.

Finalmente, la cantante dejó claro que nada le da derecho a la gente para juzgar y aprovechar el momento para ser racistas por interactuar de esta manera con un felino mientras cantaba: “Algo que es normal en mi espacio íntimo”. Goyo agradeció a quienes le brindaron su apoyo desde un inicio.