El mejor amigo de Karol G, Daiky Gamboa, se sinceró y dijo por qué no publica fotos con ella

Karol G es una de las mujeres de la escena musical colombiana que ha escalado impactantemente a nivel internacional. El renombre de la cantante se debe a sus éxitos recientes que se han convertido en ‘hits’ de la música mundial. Ahora fue precisamente su mejor amigo, Daiky Gamboa, quien reveló por qué no aparece tanto en redes con la cantante.

Daiky Gamboa, influenciador en redes sociales, creador de videos y también dueño de una firma de juegos de azar llamada Rifaiky, ha estado activo en redes sociales respondiendo preguntas que le llegan por parte de sus seguidores. En la cajita a alguien se le ocurrió preguntar sobre la ausencia en redes sociales de su mejor amiga, la conocida internacionalmente como ‘La Bichota’.

“Por qué no subes tantas fotos con Karol G?”, cuestiona la persona, a lo que el influenciador responde sinceramente y confiesa que realmente se debe a la intimidad de su relación y la forma en que han construido su amistad.

El instagramer contestó que realmente son varias razones y que en primer lugar está el hecho de que no quiere ser un fan más para la cantante, que le piden fotos todo el tiempo. “Primero a Karolina todo el mundo le pide fotos todo el tiempo, yo soy su mejor amigo quiero ser ese espacio libre de eso, quiero y lo he logrado, que nuestra amistad se base en el amor y la alegría y no en fotos”, contestó a al pregunta.

Además, Daik, también youtuber, también dice que no quiere que sus fans o el mundo en general piensen que él ‘se cuelga’ de la fama de Karol G, por lo que decida mantenerse al margen. “Soy un artista que está construyendo su propia carrera y no quiero que la gente estúpida diga que me estoy pegando de su fama para figurar”, dijo el creador, quien además dice que las fotos que publica son tomadas por alguien más o por la propia Karol G.