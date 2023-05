“Sentirse mal no ayuda”: ‘Pautips’ sorprendió al mostrar la condición que tiene en su piel

Paula Galindo, mejor conocida como ‘Pautips’ en las redes sociales’, sorprendió a varios de sus seguidores al mostrar la condición que desarrolló en su piel, dejando ver que lo tenía bien oculto. También comentó qué está haciendo al respecto para combatirla y cómo ha estado sobrellevando la situación.

La youtuber suele compartir todo tipo de información a través de las plataformas digitales, desde detalles de su vida hasta consejos de utilidad. Aunque en este proceso a veces suele involucrarse en situaciones polémicas por algunos comentarios fuera de lugar.

Puede leer: La influencer ‘Pautips’ es duramente criticada por relacionar los trastornos alimenticios con Satanás

Pero en esta oportunidad, la creadora de contenido decidió tocar un tema más privado y le confesó a sus seguidores que tiene una condición en la piel con la que ha estado lidiando, dejando ver que tiene vitiligo. En una historia de Instagram muestra que tiene varias manchas en la espalda, comentando también que están presentes en otras zonas de su cuerpo.

“No les había contado esto, pero yo tengo vitiligo. No sé si pueden ver ahí en la parte de atrás de mi espalda, tengo unas manchas blancas, y bueno, tengo más manchas, lo que pasa es que están en zonas que no se notan mucho”, dijo Pautips en el clip.

Seguidamente indicó que está sobrellevando la situación desde un punto de vista positivo enfocado en la aceptación: “sentirse mal no ayuda. Lo acepto y me enfoco en lo que sí me gusta de mí”.

Lea también: Luisa Fernanda W defiende a ‘Pautips’ tras video de los transtornos alimenticios

El origen del vitiligo en Pautips

La influencer comentó en esta mismas historias que maneja varias teorías en relación a la repentina aparición de sus manchas, siendo la primera de ellas ofrecida por su dermatólogo: una raíz emocional. Indicó que el experto le dejó ver que tanto la depresión como el estrés pueden ser factores determinantes en esta condición, por lo que está tratando de llevar una vida más tranquila.

También asomó la posibilidad de que pueda tratarse de un asunto hormonal, razón lo que está asistiendo a varias consultas con el endocrinólogo, además de mostrarse muy juiciosa con sus medicamentos.

Finalmente, Pautips ofreció una última teoría, asomando la posibilidad de que todo esto sea producto del uso constante del maquillaje. Y si bien no tiene la certeza de que esto realmente influya, sí dejó saber que ha escuchado que el abuso de los cosméticos puede desencadenar desequilibrios en la salud con cierta frecuencia, razón por la que no descarta esta hipótesis.