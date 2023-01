La influencer ‘Pautips’ es duramente criticada por relacionar los trastornos alimenticios con Satanás

Paula Galindo, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Pautips’ es una de las influencers y generadoras de contenido más conocidas del país, se podría decir que fue una de las que empezó a abrir camino en esta industria, que ahora tiene a varias personas dedicadas a esto como modo de trabajo y que como se puede ver resulta muy rentable, como es el caso de Luisa Fernanda W, Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, entre muchos otros.

La bogotana de 28 años cuenta con millones de seguidores en Youtube e Instagram, allí habla de temas de belleza, maquillaje, da tips para que las personas que la siguen estén siempre a la moda gracias a sus consejos. Su primer video lo subió el 5 de mayo de 2012 a su cuenta de Youtube y después de eso empezó un camino que seguro ni ella se imaginaba resultaría siendo tan exitoso, incluso le dieron el premio Kids’ Choice Award Colombia por ser la Youtuber favorita de millones.

La polémica

El más reciente video de ‘Pautips en su canal de Youtube ha generado bastantes críticas en las redes sociales, en la grabación de 25 minutos se le escuchan decir cosas como: “cuando recibes al espíritu santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, cada vez que le quitas la madera se va ir secando”, haciendo referencia a los trastornos alimenticios.

Esto ha provocado eque en redes sea fuertemente criticada, le han hecho comentarios como “Pautips diciendo que los trastornos alimenticios son por culpa de satanás y que se curan orando”, “PAUTIPS acaba de hacer un vídeo rezando y diciendo que Satanás es el que está en ti y por eso las personas sufren de Trastornos Alimenticios!!”, “Pautips minimizar la enfermedad es demasiado irresponsable. Los trastornos psíquicos no se manifiestan por falta de Dios, no son batallas espirituales, no se curan orando. ”cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillando a adorar a satanás”. PAYASA”,se puede leer en Twitter, en donde Pautips es tendencia en el país.