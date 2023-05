¿Estará en Yo me llamo? Ernesto Calzadilla confesó sus proyectos y de paso habló de su transformación física

Ernesto Calzadilla es uno de los presentadores más reconocidos en el país, teniendo en cuenta que se convirtió en una de las caras más importantes de Yo me llamo debido a su carisma y espontaneidad en cada uno de los capítulos. Además, causó polémica por los supuestos rumores que terminaron rondando con el jurado del mismo programa, Amparo Grisales.

Si bien, el venezolano se ha mostrado feliz a través de sus redes sociales, al parecer, disfrutar de una nueva etapa de su vida. El venezolano volvió a aparecer durante el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló cómo toma las diferentes críticas que ha recibido por los cambios físicos que ha atravesado en los últimos años.

El reconocido actor inició su relato indicando que no sabía como el programa lo veo, pues: “Esto es lo que hay como dicen los amigos invisibles”. Asimismo, el recordado presentador de ‘Yo me llamo’, reiteró que su transformación física ha traído consigo la construcción de nuevos personales, los cuales, al parecer, no estaban dentro de sus planes, ya sea estar flaco o estar gordo, teniendo en cuenta la cambiante esfera del entretenimiento y por ende, en la actuación.

Calzadilla reveló que está feliz, pues desde hace algún tiempo decidió tomar un nuevo rumbo, esta vez radicándose en su país natal, Venezuela. Luego de estar viviendo una larga temporada en Colombia, en donde hizo parte de varias temporadas del famoso reality de canto que contará con una nueva temporada en los próximos meses: “Me puedes ubicar aquí también en Caracas, en España o en Balí”, le contó al programa de entretenimiento.

Ernesto destacó que estará moviéndose por estos lugares en los próximos meses e incluso visitará Bogotá o como mejor la llamó “la nevera”. Finalmente, dejó claro que está abierto a cualquier proyecto audiovisual, sea reality o telenovela en Colombia, teniendo en cuenta el cariño que le tiene al país y por supuesto, lo importante que resulta para él seguir aprendiendo y dándose a conocer en distintos lugares del mundo.