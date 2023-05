Eleider Álvarez y la inesperada confesión que hizo tras salir de ‘La Isla De Los Famosos’

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener al boxeador Eleider Álvarez como el décimo quinto participante en ser eliminado de la competencia, y es así como se transformó en el vigésimo participante en decirle adiós a la isla Saona.

Y horas más tarde de decirle adiós a la isla Saona, a su tribu, a sus alianzas, pactos y en especial a sus deseos de ser la ganadora del juego se presentó en el podcast ‘El Día Después De’ con el presentador del reality Tatán Mejía y el productor Juan Pablo Gaviria, quien esta vez estuvo ausente. Desde allí reveló algunas de las cosas que vivió dentro de la playa, y también lo que piensa después de su salida de la competencia.

Precisó que tuvo la oportunidad y todas las herramientas para sacar a quien quiso, pero que se confió de muchas cosas y que no accionó de esa manera, ya que no tenía alianzas con nadie más.

Contó que siente que la gente lo odia por haber sacado a la única mujer que quedaba en la competentica, pero era el golpe que necesitaba para lastimar a El Mago y Aco Pérez.

Pero las cosas que vivió en ‘La Isla De Los Famosos’ no fueron del todo mal, pues tener las cámaras casi que 24 horas al día lo inhibieron de hacer algo que hizo toda su vida y que lo dejó del todo.

“Yo me chupaba el dedo, ¿quién se iba a imaginar que un campeón del mundo se iba a chupar el día? Fue una cosa que yo luché por muchos años, me hicieron de todo, pero aquí lo cambié. En 50 días más o menos, yo sin chuparme el dedo. Yo me chupaba el dedo cuando tenía hambre, cuando veía televisión, cuando estaba durmiendo, cuando estaba estresado y ya no lo hago”

— Eleider Álvarez