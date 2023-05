“Dijo que a mí me faltó lealtad con Espartos”: El Mago se defiende de no continuar en el pacto en ‘La Isla De Los Famosos’

El pacto Espartos, el pacto Amazonas con su lema “hasta la Luna Llena” y de último el pacto Las Vegas, han sido los tres conclaves en los que Camilo Pardo, El Mago, ha formado parte desde el inicio de ‘La Isla De Los Famosos’.

La promesa en la denominada playa Alacrán, en la extinta Espartos, era que todos los hombres se cubrieran las espaldas para llegar a la final. Pero la reorganización tribus lo llevó a Amazonas y jurar cuidar a sus nuevos compañeros. Sin embargo, tras la unificación surgió una nueva promesa y con ella un viaje a Las Vegas con el actor Aco Pérez y el cantante Juan Palau, para compartir los 500 millones de pesos que tiene como premio el reality.

“De las cosas malas que dijo en el concejo, dijo que a mí me faltó lealtad con Espartos, y bueno pues sí, puede que sí, porque habíamos hecho un pacto y no se cumplió, Aco tampoco lo cumplió, Wilder tampoco lo cumplió, o sea Wilder también estaba contra nosotros, contra Aco y contra mí, o sea me echó toda la culpa a mí y está bien, ese es el juego”

— El Mago