“Por intenso”: Anuel AA dice que Karol G lo bloqueó de Instagram por celos de Feid

Las últimas canciones de Anuel AA han tenido relación con Karol G y Feid además de publicaciones en las que el puertorriqueño se ha referido a ambos, y que ha desatado todo tipo de reacciones entre la fanaticada de los tres artistas.

Las redes sociales del cantante se han convertido en una especie dimes y diretes, ya que el Anuel AA no desaprovecha la oportunidad para enviarle un mensaje a Karol G, pues le dedicó hasta una canción que generó polémica, no solo por su letra, sino por salir acompañado de J Balvin, a lo que salió diciendo que este no sabía nada al respecto.

Ahora ha salido con un seriado de imágenes que acompañó con un texto en el que asegura que ha sido bloqueado por los celos del colombiano. Y en el carrusel hay una imagen en la que sale un fanático con un cartel en el que dice que fue Feid.

“Saben qué?????? me acabe de dar cuenta de q me bloquiaron en IG ahora mismo o anoche 🙁😂adivinen… quién y por qué???? parece que alguien se puso celosooooo y se encabron@ 🤷🏽‍♂️ 🤷🏽‍♂️ 🤷🏽‍♂️ 🤷🏽‍♂️ 😫 😫 😫 😫 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚”, escribió Anuel AA.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y en los comentarios aseguran que se está pasando de intenso con el tema y ven con malos ojos que use el recurso de la fallida relación como tema y que encima los nombre a ellos.

“Definitivamente superó a Shakira 😂 😂”, “Este Man le da más publicidad al Feid que a él mismo”, “Si te bloquearon fue por intenso 🤣 😭”, “Si para brillar tienes que apagar la luz de otros. Entonces no eres real hasta la muerte” y “está haciendo un marketing muy malo, y lo peor que le tira a un artista como Feid 💚 el cuál no le interesan las polémicas Feid se dedica 100% a su música a su vida no a los demás, no tiene necesidad de tirarle a alguien para sonar”, destacan ente los comentarios.