Anuel AA defiende a J Balvin tras canción a Karol G

A pesar de las críticas dividas ‘Mejor Que Yo’ de Anuel AA se ha convertido en un tema muy sonado desde su lanzamiento, y esto debido a que es una canción dedicada a Karol G y que involucra a su presunta pareja el cantante Feid.

Puede leer: Shakira anuncia nuevo tema y ya adivinan a quién irá dedicado

Si bien en el tema Anuel AA es acompañado por Dj Luian y Mambo Kingz, al final del video aparece el cantante colombiano J Balvin —tal como hizo con Maluma en su anterior tema ‘Más Rica Que Ayer’ en los segundos finales del audiovisual— y esto ha desatado una ola de reacciones en las que criticaron al intérprete de ‘Te Acuerdas De Mí’.

Ante esto el puertorriqueño ha salido en defensa del colombiano asegurando que él no sabía nada con respecto sobre la mujer en la que está inspirado el tema y mucho menos que sería su gran amiga Karol G. Es por ello que, por medio de sus historias en la red social Instagram, Anuel AA ha salido a interpelar por J Balvin.

“Óigame pues, Jose, Balvin, el brother no sabía que yo iba a taguear a Karol, ni que la canción tenía que ver con ella, cuando salió en el video conkmogo y escucho la canción. Ustedes saben como es Balvin de serio con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía nada, es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir el caption, que me salió del corazón”, escribió Anuel AA.

Es de recordar que las últimas canciones de Anuel AA han tenido relación con Karol G y Feid con publicaciones en las que el puertorriqueño se ha referido a ambos, y que ha desatado todo tipo de reacciones entre la fanaticada de los tres artistas.