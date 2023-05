Mateo Carvajal hizo enojar a sus amigos y se llevó un incómodo castigo

Mateo Carvajal pasó un incómodo momento mientras jugaba fútbol con sus amigos, dejando ver que en pleno partido estuvo molestándolos con algunas jugadas. Pero lo que el joven no sospechaba es que se iba a llevar una dolorosa lección que lo dejaría sin poder desempeñarse de manera competente dentro de la cancha.

El colombiano suele mostrar con frecuencia su lado más atlético, compartiendo videos e imágenes en los que se puede ver llevando a cabo diversas actividades deportivas como corriendo maratones o participando en partidos de fútbol con sus amigos, en donde ‘La Liendra’ suele participar con frecuencia.

Y en una nueva oportunidad, Mateo Carvajal contó a través de sus historias un poco respecto a cómo le fue con un partido amistoso que jugó con varios colegas deportistas.

En la serie de clips, el atleta narró varios detalles del encuentro, indicando que durante todo el evento estuvo muy tranquilo y concentrado en asistir a sus compañeros en vez de convertirse en la figura del partido. “Empecé a tocar, distribuir juego, no me complicaba, dándole salida al equipo, los compañeros me buscaban”, dijo el joven.

Sin embargo, confesó que en un momento del encuentro las cosas se pusieron aburridas y decidió hacer alarde de sus habilidades para molestar un poco a los jugadores: “me dio por echarme unos lujitos, cañito por aquí, cañito por allá”.

Pero tal parece que esta jugada espontánea de Mateo Carvajal no fue del agrado de ninguno de los jugadores del campo, ya que decidieron castigar al influencer al darle una dura lección: lo ignoraron por completo durante el resto del encuentro.

“El equipo me la dejó de tocar, y empiezo yo y no me daban juego, parce, no me daban la oportunidad de expresar quién era, lo que tenía. Yo tratando de dar lo mejor para el equipo y no me la volvieron a pasar. Preferían botarla que volvérmela a dar”, confesó con pesar el influencer.

Al final, el deportista dijo que no volvió a tocar el balón durante todo el partido hasta que llegó la tanda de penales, en donde logró convertir dos goles contra el otro equipo.