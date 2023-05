Después de haberse filtrado videos íntimos ‘El Zarco’ y su novia dan su versión y ofrecen disculpas

En días pasados las redes sociales se sacudieron tras un video íntimo del reconocido influencer nortesantandereano conocido como ‘El Zarco Hp’ en donde mantenía relaciones sexuales con su actual novia y futura madre de su primogénito, Jurley. Los usuarios en las redes sociales no dejaron pasar por alto esta polémica y varios hicieron hasta memes tomando captura de pantalla de los videos y difundiéndolos en redes sociales.

La pareja, que al día de hoy están comprometidos, aseguraron que desconocen quién o cómo se pudieron haber filtrado los videos. ‘El Zarco hp’ y su novia subieron un video en sus redes sociales explicando lo sucedido y las hipótesis sobre cómo les pudieron haber robado sus videos.

El influenciador comentó que hace unos meses sufrió un robo en el que perdió su computador portátil y que al parecer esa podría haber sido la razón por la que personas malintencionadas habrían accedido a los videos íntimos. Además, contó que a raíz de lo sucedido tuvo que aplazar varios de sus proyectos porque decidió estar junto a su novia en estos momentos.

“Me comenzaron a enviar esos videos al Instagram, y me cayó con un balde de agua fría”, dijo el joven narrando el momento en el que se enteró de la polémica. “Les quiero decir a todos, que siento mucha pena y les quiero pedir disculpas a todos ustedes”, expresó el influencer.

En el video también aprovechó para referirse a quienes habrían filtrado los clips: “Está mal hecho, los que subieron eso, quiero decirles que piensen bien la cosas antes de hacer algo como eso. Porque no todas las personas somos iguales, yo he sido muy fuerte, me han pasado muchas cosas y ya todo lo tomo muy normal, pero sentí mucha presión”.

Así mismo, Jurley, novia del influecer, se refirió a la polémica y además reprocho que las personas que habían subido las imágenes no pensaban en su embarazo y en las posibles consecuencias que esto le podría traer a ella y a su bebé. Sin embargo, también apoyo a su pareja en cuanto a las disculpas que ofrecían a los seguidores, pues este tipo de contenido no se relacionaba para nada con el que crea ‘El Zarco Hp’.

Frente a los cientos de comentarios en las redes sociales que señalan a la pareja como la propia culpable de haberse filtrado los videos, el creador de contenido aclaró que ellos no necesitan de recurir a este tipo de acciones, pues, al parecer, sus videos ya son bastante virales como para querer llamar la atención de esta manera.

En su declaración, la pareja aseguró que en vista de lo que pasó ambos tuvieron que pasar por un momento bastante incómodo con sus familiares pues tuvieron que ofrecer disculpas lo vergonzoso del asunto. Sin embargo, también hablaron sobre los cuidados que las parejas deben tener a la hora de que se quieran grabar teniendo relaciones sexuales, pues todos pueden correr el riesgo de que ese tipo de contenido se filtre o que sean extorsionados por delincuentes.

A propósito de la polémica el influencer aclaró que se tomara un tiempo para estar con su familia y al lado de su novia embarazada mientras puede retomar su agenda y los proyectos que tuvo que pausar por el escándalo que lo golpeó.