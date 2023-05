Carlos Vargas confesó que estuvo muy cerca del VIH: “Desde ahí no vuelvo a ‘volear’ sin protección”

Carlos Vargas, reconocido presentador de ‘La Red’ causó revuelto entre sus seguidores luego de que confesara en una entrevista que tuvo un susto con el VIH que lo obligó a cambiar la forma en la que cuidaba su salud sexual y que hoy en día es mucho más responsables con el tema.

Vargas, fue el invitado al programa de Eva Rey en el que contó varios detalles sobre su vida, como por ejemplo su gusto hacia los hombres y en especial a los uniformados. Durante el diálogo, el comunicador también contó a quién prefiere entre Iván Lalinde y Agmeth Scaft y como era de esperarse, el presentador eligió Lalide, argumentado que eran muy buenos amigos y que eso iba por encima de todo.

Entre otros detalles que se alcanzó a conocer de la entrevista con Rey tuvieron que ver con la vida sexual de Vargas. El comunicador confesó que luego de vivir un susto con el VIH se replanteó la forma en la que solía cuidarse.

Ante la pregunta de la periodista española sobre si se cuidaba, el presentador respondió que sí, pero además dio otros detalles.

“Sí, me cuido. Después de un susto de un amigo que resultó volviéndose transmisor del VIH. Me contó, soy muy amigo de él. Es de esos amigos con derechos que se queda en tu casa. Un día se quedó en mi casa. A los tres o cuatro meses me llamó y me dice que resultó con VIH positivo. Yo me asusté, pero me dijo que eso había pasado después de mí”, comentó Vargas.

“Yo sentí eso tan cercano, tan cerquita a mí, que yo dije que desde ahí yo no vuelvo a estar voleando sin protección”, puntualizó el carismático presentador.