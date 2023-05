Manuela Gómez reveló los duros momentos que vivió con el alcohol y cómo los superó

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram la empresaria y exparticipante de ‘La Isla De Los Famosos’ Manuela Gómez contestó a cuestionamientos sobre lo que han sido los cambios en su vida.

Y es que Manuela Gómez confesó que tenía problemas con la bebida debido a diversas circunstancias que afectaban su vida, por lo que decidió drenarlas en compañía de una botella. Entre ellos la depresión, pues es de recordar que ella lo confesó en uno de los primeros capítulos de ‘La Isla De Los Famosos’ cuando un ataque de ansiedad la obligó a dejar la competencia.

“Pues les voy a decir la verdad, estaba super alcoholizada, eh, muchos problemas, muchas angustias, depresiones, las cosas no me salían bien entonces ahogaba como las penas en el alcohol”, reveló en primera instancia Manuela Gómez.

Seguidamente precisó que ha disminuido en gran cantidad el consumo de bebidas y que entre las previsiones que tomó al respecto está el control preciso del nivel, para no embriagarse como antes.

“Pero empecé a cambiar eso, empecé a dejar muchísimo la bebida, ya casi no tomo, y cuando me tomo algún traguito soy super medida para no emborracharme, ni para hacer el show, evitar que me dé depresión, cuando uno está borracho a veces le da depresión, entonces trato de no emborracharme”, agregó Manuela Gómez.

Finalmente reveló cómo es su método para simplemente participar de tragos sociales sin llegar a los extremos como parte de los grandes cambios que le ha dado a su vida desde hace algún tiempo.

“A veces salgo de fiesta y me hidrato bastante para no emborracharme. La idea es pasarla rico, pero no al borde pues de estar tirado de la borrachera, ya no, pues esa parte también la cambié”, finalizó Manuela Gómez.